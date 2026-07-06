Temmuz 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Yeni Prelude ve HR-V Güncel Fiyatlar

Honda, ülkemizde özellikle Civic modeliyle sevilmişti. Civic modeli fiyat listelerinden kalksa da Honda'nın yeni modelleri büyük bir merakla takip ediliyor. Honda, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi.

Honda Prelude, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Temmuz 2026 güncel fiyat listesi.

Kaynak