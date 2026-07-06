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Temmuz 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Yeni Prelude ve HR-V Güncel Fiyatlar

Temmuz 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Yeni Prelude ve HR-V Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Honda otomobil
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
06.07.2026 - 17:13
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Honda, ülkemizde özellikle Civic modeliyle sevilmişti. Civic modeli fiyat listelerinden kalksa da Honda'nın yeni modelleri büyük bir merakla takip ediliyor. Honda, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi.

Honda Prelude, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Temmuz 2026 güncel fiyat listesi.

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Honda fiyat listesi Temmuz 2026

Honda fiyat listesi Temmuz 2026

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan Jazz, Haziran ayında 2.380.000 TL'den listelenmişti. Jazz, Temmuz ayında ise 2.525.00 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda Jazz fiyat listesi Temmuz 2026

Honda Jazz fiyat listesi Temmuz 2026
  • 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 2.525.00 TL

Honda HR-V fiyat listesi Temmuz 2026

Honda HR-V fiyat listesi Temmuz 2026

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.659.00 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.810.000 TL

Honda Prelude fiyat listesi Temmuz 2026

Honda Prelude fiyat listesi Temmuz 2026
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 5.600.000 TL
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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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