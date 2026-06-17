Temizlikte Zaman Kaybettiren 10 Büyük Yanlış
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Temizlik konusunu bugün burada kökten çözüyoruz. Çünkü size temizlik konusunda birbirinden çok işe yarayan 10 tane tüyo vereceğiz! Doğru yöntemleri bildikten sonra temizlik yapmak artık eskisi kadar zor gelmeyecek.
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1. Her şeyi aynı anda yapmayın!
2. Evi havalandırmayı unutmayın!
3. Ekipmanlarınızı yanınızda bulundurun!
4. Bir bölgeyi bir kere silin!
5. Fazla su kullanmayın!
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6. Her yüzeye farklı temizlik ürünü kullanın!
7. Temizliğin de bir sırası vardır.
8. Gereksiz eşyaları ortadan kaldırın!
9. Her şeyi aynı bezle silmeyin!
10. En kötüsü de plansız temizlik yapmak!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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