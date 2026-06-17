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Temizlikte Zaman Kaybettiren 10 Büyük Yanlış

etiket Temizlikte Zaman Kaybettiren 10 Büyük Yanlış

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 16:00
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Temizlik konusunu bugün burada kökten çözüyoruz. Çünkü size temizlik konusunda birbirinden çok işe yarayan 10 tane tüyo vereceğiz! Doğru yöntemleri bildikten sonra temizlik yapmak artık eskisi kadar zor gelmeyecek.

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1. Her şeyi aynı anda yapmayın!

Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak temizlik yaparken sadece daha fazla yorulmanıza sebep olur. Üstelik çoğu zaman da verimsiz olur. Bunun yerine her işi sırayla yapmak çok daha hızlı sonuç verir. Daha kısa sürede daha temiz bir temizlik yapmış olursunuz.

2. Evi havalandırmayı unutmayın!

Kapalı bir ortamda temizlik yapmak hem bunaltıcı hem de tehlikeli olur. Çünkü temizlik malzemelerinin kokusu odanın içine hapsolacağı için sizi kötü etkileyebilir. Ayrıca kapalı bir ortamda ne kadar temizlik yaparsanız yapın 'temiz his' oluşmaz.

3. Ekipmanlarınızı yanınızda bulundurun!

Temizlik sırasında sürekli malzeme aramakla uğraşmak da temizliği ekstra yorucu hale getirir. Ayrıca zaten yorgunluğunuzun üstüne bir de zaman kaybına yol açar. Temizliğe başlamadan önce ihtiyacınız olan tüm malzemeleri yanınızda hazır bulundurun.

4. Bir bölgeyi bir kere silin!

Bir yüzeyi defalarca silmek de temizlik sırasında yapılan hatalardan bir tanesidir. Çünkü doğru teknik ve yöntemi kullandığınızda bir kere silmek yeterli olur. Sürekli tekrar yapmak sadece zaman kaybetmenize neden olur. Bu yüzden doğru temizlik hareketlerini öğrenin.

5. Fazla su kullanmayın!

Temizlik sırasında çok daha fazla su kullanmak temizliğin daha iyi olacağı anlamına gelmez. Aşırı su kullandığınızda hemen arındırmak zorlaşır hem de aşırı su yüzeylerde leke bırakır. Hatta bazı yüzeylere zarar bile verebilir. Az ama etkili su kullanın.

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6. Her yüzeye farklı temizlik ürünü kullanın!

Temizlik yaparken her yüzeye ürün kullanmak her yerde etkili olacağı anlamına gelmez. Hem de ne kadar güçlü bir temizleyici olursa olsun. Ayrıca yanlış ürün kullanımı çok daha uğraşa sebep olur. Doğru ürünle çok daha kolay kirleri çıkartırsınız.

7. Temizliğin de bir sırası vardır.

Çoğu kişi temizlik yaparken en zor işleri hemen halletmek ister. Oysa doğru sıra yukarıdan aşağı ve kuru alanlardan ıslak alanlara doğru olmalıdır. Bu sırayı bozmak da temizlenen yerlerin tekrar kirlenmesine neden olur.

8. Gereksiz eşyaları ortadan kaldırın!

Dağınık bir ortamda temizlik yapmak işleri iki katına çıkarır. Eşyaları toplamadan silmeye asla başlamayın. Önce dağınıklığı ortadan kaldırın, eşyaları tekrar yerlerine koyun. Böylece aynı bölgeleri tekrar tekrar silmek zorunda kalmazsınız.

9. Her şeyi aynı bezle silmeyin!

Aynı bezi tüm yüzeylerde kullanmayın. Bu hem oldukça hijyensiz de verimsizdir. Ayrıca her alanı temizlemek için farklı bir bez vardır. Ayrıca aynı bezi kullanmadığınız için kirlerin yayılmasını da engellemiş olursunuz. Bu basit düzen bile temizlik süresini kısaltır.

10. En kötüsü de plansız temizlik yapmak!

Temizliğe nereden başlayacağını bilmeden girişmek en büyük zaman kayıplarından biridir. Bir odadan diğerine amaçsızca dolaşarak enerjinizi boşa harcarsınız. Temizliğe başlamadan önce kısa bir plan yapın ve işleri daha düzenli şekilde ilerletin.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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