Temizlik Yapmadan En Fazla Kaç Gün Durabilirsin?
Temizlik Yapmadan En Fazla Kaç Gün Durabilirsin?
Suya sabuna dokunmadan zaman geçmiyorsa, elini her an yıkamak istiyorsan ve elinde hep bi' bez, etrafı temizleme ihtiyacı duyuyorsan gel sarılalım. Seni çok iyi anlıyoruz. Temizlik yapmadan kaç gün durabileceğini testin sonunda sana söyleyeceğiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Ellerimizi temizlediysek ilk soruyla başlayalım! Dolabındaki temizlik malzemelerinden aklına ilk gelen bunlardan hangisi?
2. Ortalama büyüklükte bir çamaşır suyu şişesini kaç haftada bitiriyorsun?
3. Tuvalet ve banyonu ne sıklıkta temizliyorsun diye sorsak?
4. Şimdi temizlik kokusunu hayal etmeni istiyoruz. Burnuna bu kokulardan hangisi geldi?
5. Güzel, devam edelim! Dışarıdasın ve çok sıkıştın. Tuvalet ihtiyacını gidermek için umumi tuvalet kullanır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Dürüst ol: Sevgilinin kullandığı çatal ve bıçağı kullanır mısın?
7. Tartışmalı bir sorudan sonra devam edelim. Çantanda bu hijyen ürünlerinden hangisini eksik etmiyorsun?
8. Son soruya geldik! Diyelim ki çok sevdiğin arkadaşın misafirliğe geldi ve çocuğu halıya vişne suyu döktü! 🙀 Nasıl bir tepki verirsin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda