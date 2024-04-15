Temizlik Yapmadan En Fazla Kaç Gün Durabilirsin?

Sen o kadar titiz birisin ki temizlik yapmadan bir gün bile duramıyorsun! Seçimlerin ve olaylar karşısındaki tutumun, bize inanılmaz titiz biri olduğunu gösteriyor. Bazen bu titizliğini törpülemeye çalışsan da rahat edemiyorsun ve hep bir yerleri temizleme ihtiyacı duyuyorsun. Temizlik yaparken sadece etrafı değil, aynı zamanda zihnini de temizliyor ve rahatlıyorsun diyebiliriz. Fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar vermediği sürece abartmadan temizlik yapmak en güzeli!