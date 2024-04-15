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Temizlik Yapmadan En Fazla Kaç Gün Durabilirsin?

etiket Temizlik Yapmadan En Fazla Kaç Gün Durabilirsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 10:02

Suya sabuna dokunmadan zaman geçmiyorsa, elini her an yıkamak istiyorsan ve elinde hep bi' bez, etrafı temizleme ihtiyacı duyuyorsan gel sarılalım. Seni çok iyi anlıyoruz. Temizlik yapmadan kaç gün durabileceğini testin sonunda sana söyleyeceğiz!

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1. Ellerimizi temizlediysek ilk soruyla başlayalım! Dolabındaki temizlik malzemelerinden aklına ilk gelen bunlardan hangisi?

1. Ellerimizi temizlediysek ilk soruyla başlayalım! Dolabındaki temizlik malzemelerinden aklına ilk gelen bunlardan hangisi?

2. Ortalama büyüklükte bir çamaşır suyu şişesini kaç haftada bitiriyorsun?

2. Ortalama büyüklükte bir çamaşır suyu şişesini kaç haftada bitiriyorsun?

3. Tuvalet ve banyonu ne sıklıkta temizliyorsun diye sorsak?

4. Şimdi temizlik kokusunu hayal etmeni istiyoruz. Burnuna bu kokulardan hangisi geldi?

5. Güzel, devam edelim! Dışarıdasın ve çok sıkıştın. Tuvalet ihtiyacını gidermek için umumi tuvalet kullanır mısın?

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6. Dürüst ol: Sevgilinin kullandığı çatal ve bıçağı kullanır mısın?

7. Tartışmalı bir sorudan sonra devam edelim. Çantanda bu hijyen ürünlerinden hangisini eksik etmiyorsun?

8. Son soruya geldik! Diyelim ki çok sevdiğin arkadaşın misafirliğe geldi ve çocuğu halıya vişne suyu döktü! 🙀 Nasıl bir tepki verirsin?

8. Son soruya geldik! Diyelim ki çok sevdiğin arkadaşın misafirliğe geldi ve çocuğu halıya vişne suyu döktü! 🙀 Nasıl bir tepki verirsin?
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Bir gün bile dayanamıyorsun!

Sen o kadar titiz birisin ki temizlik yapmadan bir gün bile duramıyorsun! Seçimlerin ve olaylar karşısındaki tutumun, bize inanılmaz titiz biri olduğunu gösteriyor. Bazen bu titizliğini törpülemeye çalışsan da rahat edemiyorsun ve hep bir yerleri temizleme ihtiyacı duyuyorsun. Temizlik yaparken sadece etrafı değil, aynı zamanda zihnini de temizliyor ve rahatlıyorsun diyebiliriz. Fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar vermediği sürece abartmadan temizlik yapmak en güzeli!

Temizlik yapmadan 3 gün durabilirsin!

Titiz biri olduğunu söyleyebiliriz ama tahminimizce iş hayatında daha aktif olduğun için temizliğe o kadar vakit ayıramıyorsun. Başka sorumlulukların olduğundan dolayı kişisel hijyenin dışında evi temizlemeye değil, başını kaşıyacak vaktin olmuyor. Ama boş vaktin olduğunda da temizliğin hakkını veriyorsun diyebiliriz!

1 hafta!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda sen temizlik yapmadan maksimum bir hafta dayanabiliyorsun! Bizce yaşam alanının temizliğe pek ihtiyacı olmuyor çünkü evde kalmıyorsun pek. 😝 Tabii kişisel hijyenine dikkat ediyorsun ve gayet de titiz birisin ama evde bi' otursan temizliğe girişeceksin. Ama akşam bir partiye davetlisin şimdi, kim evi temizleyecek ki! 🤪

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