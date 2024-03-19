Temizlik Yaparken Sürekli Unuttuğun Yeri Tahmin Ediyoruz!

Mobilyaların altı ve arka kısımları, temizlik rutininde genellikle gözden kaçan yerlerdir. Ancak bu alanlar da toz ve kir birikimine eğilimlidir, bu nedenle düzenli olarak temizlenmesi çok önemlidir. Yılda en az iki kez örümcek ağlarından, tozdan ve kirden kurtulmak için elektrikli süpürgen veya hafif nemli ıslak bezlerin ile mobilyaların altlarını ters çevirip temizlemeyi unutma.