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Temizlik Yaparken Sürekli Unuttuğun Yeri Tahmin Ediyoruz!

etiket Temizlik Yaparken Sürekli Unuttuğun Yeri Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 15:01

Her ne kadar köşe bucak temizlik yapsak da, temizlemeyi unuttuğumuz yerler mutlaka oluyor. Ancak hiç endişelenme, bu testin sonunda temizlemeyi unuttuğun o noktayı sana söyleyeceğiz.

O zaman seni hemen teste alalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Haftada kaç gün temizlik yapıyorsun?

2. Aşağıdaki işlerin birinden ömür boyu muaf olacaksın. Hangisini seçersin?

3. Evine kimse gelmese dahi temizliğine dikkat eder misin?

4. Söyle bakalım, her gün evi süpürüyor musun?

5. Temizlik yaparken müzik dinliyor musun?

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6. Düzen konusunda ne kadar başarılısın?

7. Şimdi de nevresimlerini kaç günde bir değiştirdiğini soralım!

8. Son olarak, temizlik yapmaktan ne kadar keyif alıyorsun? Puanla bakalım!

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Elektrikli süpürgeler ve temizlik aletleri

Elektrikli süpürgeler ve temizlik aletleri

Elektrik süpürgeleri ve temizlik aletleri, ev temizliği sırasında vazgeçilmez yardımcılarımızdır, ancak kullanırken sıklıkla gözden kaçırdığımız bir nokta, temizlik başlıklarının ve fırçaların temizliğidir. Bu aletlerin düzenli olarak temizlenmemesi, toz ve kirin birikmesine ve temizlik performansının azalmasına neden olabilir. Dolayısıyla, elektrik süpürgesi ve temizlik aleti kullanımından sonra bu parçaların temizlenmesi ve bakımı ihmal edilmemelidir. Bu sayede, temizlik aletlerinizin daha etkili ve verimli çalışmasını sağlayabilirsin.

Duvarlar ve süpürgelikler

Duvarlar ve süpürgelikler

Evimizi temizlerken genellikle yatay yüzeylere odaklanırız, ancak toz ve kirin sıklıkla dikey yüzeylere de yerleşebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle dokulu duvar kağıdına sahipsen, duvarlarındaki toz birikimine şaşırabilirsin. Bu nedenle, temizlik rutinini tamamlamak için süpürgelikleri ve duvarları unutmadan özenle silmeni tavsiye ediyoruz :)

Mobilya altları ve arka kısımları

Mobilya altları ve arka kısımları

Mobilyaların altı ve arka kısımları, temizlik rutininde genellikle gözden kaçan yerlerdir. Ancak bu alanlar da toz ve kir birikimine eğilimlidir, bu nedenle düzenli olarak temizlenmesi çok önemlidir. Yılda en az iki kez örümcek ağlarından, tozdan ve kirden kurtulmak için elektrikli süpürgen veya hafif nemli ıslak bezlerin ile mobilyaların altlarını ters çevirip temizlemeyi unutma.

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