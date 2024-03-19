Temizlik Yaparken Sürekli Unuttuğun Yeri Tahmin Ediyoruz!
Temizlik Yaparken Sürekli Unuttuğun Yeri Tahmin Ediyoruz!
Her ne kadar köşe bucak temizlik yapsak da, temizlemeyi unuttuğumuz yerler mutlaka oluyor. Ancak hiç endişelenme, bu testin sonunda temizlemeyi unuttuğun o noktayı sana söyleyeceğiz.
O zaman seni hemen teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Haftada kaç gün temizlik yapıyorsun?
2. Aşağıdaki işlerin birinden ömür boyu muaf olacaksın. Hangisini seçersin?
3. Evine kimse gelmese dahi temizliğine dikkat eder misin?
4. Söyle bakalım, her gün evi süpürüyor musun?
5. Temizlik yaparken müzik dinliyor musun?
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6. Düzen konusunda ne kadar başarılısın?
7. Şimdi de nevresimlerini kaç günde bir değiştirdiğini soralım!
8. Son olarak, temizlik yapmaktan ne kadar keyif alıyorsun? Puanla bakalım!
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