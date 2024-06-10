Temizlik Yaparken Ne Kadar Enerjik Oluyorsun?
Temizlik Yaparken Ne Kadar Enerjik Oluyorsun?
Yaşam alanımızı temizlerken dip köşe temizlemeliyiz ki daha temiz ve hijyenik bir ortam oluşsun! E tabii bunun için de enerjimizin yüksek olması lazım, böylelikle temizliğimize daha çok özen gösterebiliriz. Senin temizlik yaparken enerji ne alemde oluyor?
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1. Temizlik yapacağın gün geldi çattı! O günün sabahı nasıl uyanırsın?
2. Genel bir temizlik yapacaksın diyelim. İlk önce evin neresinden başlarsın?
3. Temizlik yaparken müzik dinler misin?
4. Şu temizlik işlerinden hangisini seviyorsun?
5. Peki şu ev işlerinden hangisini sevmiyorsun diye sorsak?
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