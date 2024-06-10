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Temizlik Yaparken Ne Kadar Enerjik Oluyorsun?

etiket Temizlik Yaparken Ne Kadar Enerjik Oluyorsun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 10:31

Yaşam alanımızı temizlerken dip köşe temizlemeliyiz ki daha temiz ve hijyenik bir ortam oluşsun! E tabii bunun için de enerjimizin yüksek olması lazım, böylelikle temizliğimize daha çok özen gösterebiliriz. Senin temizlik yaparken enerji ne alemde oluyor?

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1. Temizlik yapacağın gün geldi çattı! O günün sabahı nasıl uyanırsın?

2. Genel bir temizlik yapacaksın diyelim. İlk önce evin neresinden başlarsın?

3. Temizlik yaparken müzik dinler misin?

4. Şu temizlik işlerinden hangisini seviyorsun?

5. Peki şu ev işlerinden hangisini sevmiyorsun diye sorsak?

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6. Temizlik esnasında yorulma eşiğini öğrenebilir miyiz?

7. O kadar temizlik yapınca insan biraz mola vermeli. Senin molaların ne kadar sürüyor?

8. Son sorudayız! Temizlik bittiğine göre kendini şımartman gerekir! Kendini nasıl şımartırsın?

Sen gayet enerjiksin!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda temizlik yaparken enerji dolu olduğunu ve bu enerjiyi etrafına da yaydığını gördük! Sabahın erken saatlerinde bile müzik eşliğinde yerleri süpürüp paspas yapabilecek kadar enerjin yüksek. Temizlik yapmak senin için bir görev değil, adeta terapi gibi! Seninle aynı evde yaşayanlar gerçekten şanslı, çünkü her zaman tertemiz ve düzenli bir ortam yaratıyorsun. Aynen devam, enerjin hiç tükenmesin!

Enerjik olsan da hemen yoruluyorsun!

Sen tam anlamıyla bir enerji patlamasıyla temizlik yapmaya başlıyorsun ama bu enerji çabucak tükeniyor. İlk birkaç saat boyunca evi pırıl pırıl yapabilirsin ama sonrasında koltukta dinlenirken buluyorsun kendini. Yine de bu temizlik aralarındaki kısa molalar seni motive ediyor. Belki biraz daha planlı çalışarak ve molalarını düzenleyerek enerjini daha verimli kullanabilirsin. Unutma, her işin bir sırası var!

Silkelenip enerjini toplaman gerek!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda temizlik yaparken biraz zorlandığını düşündük. Ama üzülme, aslında hiç de yalnız değilsin. Enerjini toplamak ve temizlik yaparken daha verimli olmak için birkaç ipucu işine yarayabilir. Sevdiğin müzikleri aç, küçük hedefler koy ve ara sıra kendine ufak ödüller ver. Belki biraz motivasyonla temizlik işini daha eğlenceli hale getirebilirsin.

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