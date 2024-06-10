Temizlik Yaparken Ne Kadar Enerjik Oluyorsun?

Sen tam anlamıyla bir enerji patlamasıyla temizlik yapmaya başlıyorsun ama bu enerji çabucak tükeniyor. İlk birkaç saat boyunca evi pırıl pırıl yapabilirsin ama sonrasında koltukta dinlenirken buluyorsun kendini. Yine de bu temizlik aralarındaki kısa molalar seni motive ediyor. Belki biraz daha planlı çalışarak ve molalarını düzenleyerek enerjini daha verimli kullanabilirsin. Unutma, her işin bir sırası var!