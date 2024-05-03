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Temizlik Ürünleriyle İlgili Bilmeniz Gereken 10 Detay

etiket Temizlik Ürünleriyle İlgili Bilmeniz Gereken 10 Detay

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 14:31

Yaşam alanlarımızı temizlediğimiz ve hijyen sağlayan temizlik ürünleri hakkında ilgi çekici bir liste hazırladık! Temizlik ürünleri hakkında bilmen gereken detayların hepsi aşağıda. 👇

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1. Mikrofiber bezleri pek çok alanda kullanabilirsin.

1. Mikrofiber bezleri pek çok alanda kullanabilirsin.

Mikrofiber bezler, statik elektrik oluşturan bir yapıya sahip. Bu yapısı, toz ve kiri içine hapsediyor ve bezin üstünden dağılıp yayılmasına engel oluyor. Cam ve ayna gibi yüzeyleri çizmeden temizlemene yardımcı oluyor. Ayrıca kimyasal bir ürün kullanmadan temizlemek için iyi bir alternatif. Makinede kolayca yıkanabiliyorlar.

2. Çok amaçlı temizleyicileri evin her alanında kullanabilirsin.

2. Çok amaçlı temizleyicileri evin her alanında kullanabilirsin.

Temizlik ürünleri arasında en çok tercih edilenlerden biri de çok amaçlı temizleyiciler. İster mutfak tezgahını temizleyin, ister banyo fayanslarını; evinde banyo için kullandığın ürün bittiğinde çok amaçlı temizleyici kullanabilirsin. Böylelikle birden fazla ürün satın almana gerek kalmaz.

3. Dezenfektan ve antiseptik ürünler arasında büyük bir fark var. Ne mi? 👇

Dezenfektanlar, genellikle yüzeylerdeki mikropları öldürür. Mutfak tezgahı, lavabo, fayanslar ve duşakabin gibi alanlarda kullanılır. Her ne kadar ellerimizi dezenfekte etmek için kullanmayı düşünsek de cilde temas etmemeli. Bunun yerine antiseptik ürünler cilt üzerinde kullanılır ve yaralanmaların enfeksiyon kapmasını önlemeye yardımcı olur.

4. Temizlik ürünlerini saklama koşulları da büyük önem arz ediyor.

Temizlik ürünlerini çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklamamız gerektiğini biliyoruz. Bunun yanında bu ürünleri doğrudan güneş ışığı almayan, oda sıcaklığında ve başka bir dış etmen barındırmayan alanlarda saklamak daha doğru olacaktır. Eğer doğru saklanmazsa ve örneğin şişelerin ağızları sıkı kapanmazsa, zarar görme ihtimaliniz artar.

5. Eğer temiz nevresiminizi kullandığınız zaman kendinizi bitkin hissediyorsanız, sebebi kullandığınız yumuşatıcı olabilir.

Çamaşır yumuşatıcıları, hoş kokuları ile her ne kadar kıyafetlerimizin güzel kokmasını sağlasa da bizi halsiz ve bitkin hissettirebiliyor. İçeriğindeki parfüm, rahatlama hissi verirken yıkanan ürünlerin nedense kişiye yorgunluk verdiği biliniyor. Bunun yerine beyaz sirke kullanarak çamaşırlarınızın daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz.

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6. Yüzey temizliğinde de bazı hijyen ürünleri alerjik reaksiyon gösterebilir.

Ev temizliğinde yüzeyleri genellikle hoş kokulu ürünlerle temizleriz ve kullanması gayet keyif verir. Evimizin güzel kokması bizi mutlu eder ama bazı ürünler, bünyenizde alerjik reaksiyon gösterebilir. Bunun yerine doğal içerikli ürünler kullanabilirsiniz.

7. Yüzey temizliği demişken: Kablosuz süpürgeler, geleneksel süpürgelere göre daha hijyenik ortamlar sağlıyor.

7. Yüzey temizliği demişken: Kablosuz süpürgeler, geleneksel süpürgelere göre daha hijyenik ortamlar sağlıyor.

Evi süpürürken kablo masaya takılır ya da ayağınıza dolanır ya... İşte o an tüm temizlik yapma hevesiniz kaçar bazen. Kablosuz süpürgeler, genellikle tek şarj ile temizlemek istediğin alanın tamamını temizler, böylelikle değerli vaktini kendine saklamış olursun. Philips AquaTrio 9000 serisi kablosuz süpürgesi sayesinde temizlik süreni en aza indirebilirsin.

8. Kablosuz süpürgeler, hem ıslak hem de kuru yüzeyleri anında temizleyebiliyor.

8. Kablosuz süpürgeler, hem ıslak hem de kuru yüzeyleri anında temizleyebiliyor.

Philips AquaTrio 9000 serisi kablosuz süpürge, ıslak ve kuru yüzeyleri temizleme konusunda epey bir becerikli. Üstelik tek bir aparat değiştirerek kuru yüzeyden ıslak yüzeye anında geçiş yapabiliyorsunuz. Haznesindeki kirli su, temiz su ile asla karışmıyor, böylelikle hijyenik bir şekilde temizlik yapabiliyorsunuz.

9. "Her yeri temizlediniz ama temizlik ürünlerini nasıl temizleyeceğiz?" diye düşünüyorsanız kolayı var. Nasıl mı? 👇

9. "Her yeri temizlediniz ama temizlik ürünlerini nasıl temizleyeceğiz?" diye düşünüyorsanız kolayı var. Nasıl mı? 👇

Philips AquaTrio 9000 kablosuz süpürge, ıslak ve kuru yüzeyleri anında temizleyebiliyor. Kablosuz süpürgenin başlığında bulunan fırçalar, kendi kendini temizleme özelliğine sahip. Kirli yüzeyleri temizlerken başlığın ucundaki fırçaların kirlenmesini düşünmenize gerek yok, o kendi kendine temizlenebiliyor!

10. Halılarınızı hijyen ürünleri ile temizlerken halınız eskiyebilir. Daha uzun ömürlü halılar için Philips AquaTrio 9000 tercih edebilirsiniz.

10. Halılarınızı hijyen ürünleri ile temizlerken halınız eskiyebilir. Daha uzun ömürlü halılar için Philips AquaTrio 9000 tercih edebilirsiniz.

Philips AquaTrio 9000 serisi kablosuz süpürgenin ıslak ve kuru yüzeyleri anında temizleyebildiğini söylemiştik. Halılarınıza herhangi bir sıvı dökülmesinde geleneksel hijyen ürünleri kullanmak yerine Philips AquaTrio 9000'in AquaSpin başlığı ile halılarınızı kolayca temizleyebilirsiniz.

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