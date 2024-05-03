Temizlik Ürünleriyle İlgili Bilmeniz Gereken 10 Detay

Mikrofiber bezler, statik elektrik oluşturan bir yapıya sahip. Bu yapısı, toz ve kiri içine hapsediyor ve bezin üstünden dağılıp yayılmasına engel oluyor. Cam ve ayna gibi yüzeyleri çizmeden temizlemene yardımcı oluyor. Ayrıca kimyasal bir ürün kullanmadan temizlemek için iyi bir alternatif. Makinede kolayca yıkanabiliyorlar.