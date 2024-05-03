Temizlik Ürünleriyle İlgili Bilmeniz Gereken 10 Detay
Temizlik Ürünleriyle İlgili Bilmeniz Gereken 10 Detay
Yaşam alanlarımızı temizlediğimiz ve hijyen sağlayan temizlik ürünleri hakkında ilgi çekici bir liste hazırladık! Temizlik ürünleri hakkında bilmen gereken detayların hepsi aşağıda. 👇
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1. Mikrofiber bezleri pek çok alanda kullanabilirsin.
2. Çok amaçlı temizleyicileri evin her alanında kullanabilirsin.
3. Dezenfektan ve antiseptik ürünler arasında büyük bir fark var. Ne mi? 👇
4. Temizlik ürünlerini saklama koşulları da büyük önem arz ediyor.
5. Eğer temiz nevresiminizi kullandığınız zaman kendinizi bitkin hissediyorsanız, sebebi kullandığınız yumuşatıcı olabilir.
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6. Yüzey temizliğinde de bazı hijyen ürünleri alerjik reaksiyon gösterebilir.
7. Yüzey temizliği demişken: Kablosuz süpürgeler, geleneksel süpürgelere göre daha hijyenik ortamlar sağlıyor.
8. Kablosuz süpürgeler, hem ıslak hem de kuru yüzeyleri anında temizleyebiliyor.
9. "Her yeri temizlediniz ama temizlik ürünlerini nasıl temizleyeceğiz?" diye düşünüyorsanız kolayı var. Nasıl mı? 👇
10. Halılarınızı hijyen ürünleri ile temizlerken halınız eskiyebilir. Daha uzun ömürlü halılar için Philips AquaTrio 9000 tercih edebilirsiniz.
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