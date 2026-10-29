63 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Hitchcock'un Kuşlar'ı Sarah Snook'lu HBO Dizisi Oluyor

Deadline'ın ilk kez duyurduğu ve Variety'nin de doğruladığı habere göre HBO, Kuşlar'ı mini dizi olarak geliştirmeye aldı. Dizi, Daphne du Maurier'nin 1952'de yayımlanan öyküsünden ve Hitchcock'un aynı adlı filminden esinleniyor.

Tippi Hedren'in başrolünü üstlendiği film, bir kasabaya sebepsiz yere saldıran kuş sürüleriyle korku sinemasının kilometre taşları arasında gösteriliyor. Kuşların neden saldırdığı sorusunun filmde hiçbir zaman yanıtlanmaması da yapımı bugüne kadar konuşulur kıldı.

Ancak bu kez yeni uyarlama, olayları günümüz Alaska'sına taşıyor ve klasik kuş saldırılarını bir kayıp vakasıyla birleştiriyor.