63 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Hitchcock'un Kuşlar'ı Sarah Snook'lu HBO Dizisi Oluyor
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HBO, Alfred Hitchcock'un 1963 yapımı korku klasiği Kuşlar'ı mini dizi olarak geliştirmeye aldı. Başrolde Succession'ın 'Shiv'i Sarah Snook var. Günümüz Alaska'sında geçecek dizide Snook, kayıp çocukluk arkadaşının izini sürerken kızını ölümcül kuş saldırılarından korumaya çalışan Myra Massey'yi canlandıracak.
KAYNAK: Variety
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Hitchcock'un 63 yıllık korku klasiği Kuşlar, HBO'da Alaska'da geçen bir cinayet gizemine dönüşüyor.
Sarah Snook, velayet savaşından kaçıp kızıyla memleketine dönen Myra Massey'yi canlandıracak.
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