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63 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Hitchcock'un Kuşlar'ı Sarah Snook'lu HBO Dizisi Oluyor

63 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Hitchcock'un Kuşlar'ı Sarah Snook'lu HBO Dizisi Oluyor

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
29.10.2026 - 14:38 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 14:42
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HBO, Alfred Hitchcock'un 1963 yapımı korku klasiği Kuşlar'ı mini dizi olarak geliştirmeye aldı. Başrolde Succession'ın 'Shiv'i Sarah Snook var. Günümüz Alaska'sında geçecek dizide Snook, kayıp çocukluk arkadaşının izini sürerken kızını ölümcül kuş saldırılarından korumaya çalışan Myra Massey'yi canlandıracak.

KAYNAK: Variety

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Hitchcock'un 63 yıllık korku klasiği Kuşlar, HBO'da Alaska'da geçen bir cinayet gizemine dönüşüyor.

Hitchcock'un 63 yıllık korku klasiği Kuşlar, HBO'da Alaska'da geçen bir cinayet gizemine dönüşüyor.

Deadline'ın ilk kez duyurduğu ve Variety'nin de doğruladığı habere göre HBO, Kuşlar'ı mini dizi olarak geliştirmeye aldı. Dizi, Daphne du Maurier'nin 1952'de yayımlanan öyküsünden ve Hitchcock'un aynı adlı filminden esinleniyor.

Tippi Hedren'in başrolünü üstlendiği film, bir kasabaya sebepsiz yere saldıran kuş sürüleriyle korku sinemasının kilometre taşları arasında gösteriliyor. Kuşların neden saldırdığı sorusunun filmde hiçbir zaman yanıtlanmaması da yapımı bugüne kadar konuşulur kıldı.

Ancak bu kez yeni uyarlama, olayları günümüz Alaska'sına taşıyor ve klasik kuş saldırılarını bir kayıp vakasıyla birleştiriyor.

Sarah Snook, velayet savaşından kaçıp kızıyla memleketine dönen Myra Massey'yi canlandıracak.

Sarah Snook, velayet savaşından kaçıp kızıyla memleketine dönen Myra Massey'yi canlandıracak.

Snook'un hayat vereceği Myra Massey, zorlu bir velayet mücadelesinin ardından küçük kızıyla birlikte doğduğu kasabaya geri dönüyor. Ancak onu bekleyen huzur değil, çocukluk arkadaşının şüpheli bir şekilde ortadan kaybolması oluyor.

Myra arkadaşının izini sürerken bir yandan da kızını giderek sertleşen, ölümcül kuş saldırılarından korumaya çalışıyor. Üstelik bu saldırıların kaybolma vakasıyla bağlantılı olduğuna dair işaretler de çoğalıyor.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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