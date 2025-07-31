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Temizlik Takıntınız Olmasa Bile Hayatınızı Kolaylaştıracak 11 Küçük Alışkanlık

etiket Temizlik Takıntınız Olmasa Bile Hayatınızı Kolaylaştıracak 11 Küçük Alışkanlık

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
31.07.2025 - 14:55

Herkes temizlik takıntılı olmak zorunda değil, kabul. Ama şu konuda anlaşalım: Temiz ve düzenli bir evde yaşamak hem gözümüzü hem ruhumuzu dinlendiriyor. Her şeyi saatlerce ovmak, tüm günü yer silerek geçirmek değil kastımız. Ufak ufak adımlarla, neredeyse fark etmeden evi yaşanabilir ve ferah tutmak mümkün.

İşte tam da bu noktada hayatınızı kolaylaştıracak, temizlikten nefret etmeyen ama her gün uğraşmak da istemeyenlerin çok seveceği 11 alışkanlık geliyor. Göz açıp kapayıncaya kadar eviniz toparlanacak 👇

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1. Yataktan kalkar kalkmaz yatağınızı toplayın.

Belki de en klasik öneri ama gerçekten işe yarıyor. Sabah kalktığınızda yalnızca 30 saniyenizi ayırıp yatağınızı düzeltmek, tüm odanın havasını değiştiriyor. O dağınıklık hissi bir anda yok oluyor.

Üstelik bu alışkanlık domino etkisi yaratıyor: Yatak toplandı mı, etrafı da toplamak daha kolay geliyor. 'Akşam yine dağılacak zaten' diye düşünmeyin, çünkü sabah gördüğünüz o düzenli görüntü güne pozitif başlama sebebi.

2. Duş sonrası camları ve seramikleri kurulamak.

Banyo yaptıktan sonra o buhar, camda kalan su damlaları… Hepsi birer 'ileride beni temizlemen gerekecek' alarmı aslında. Duştan çıkarken elinize bir çekçek veya mikrofiber bez alıp 10-15 saniyelik bir silme işlemi yaparsanız, zamanla oluşan kireç lekelerinin önüne geçersiniz.

3. Lavabo kenarını her kullanımdan sonra silmek.

Banyoda diş fırçalarken ya da el yıkarken etrafa sıçrayan su damlaları, macun kalıntıları o an küçük gibi görünür ama birikir. Her gün bir bezle ya da nemli bir havluyla silerseniz, haftalık büyük temizlikte 'Bunu ne zaman temizledim ki en son?' paniği yaşamazsınız.

Küçük bezleriniz varsa onları çekmeceye koyun, her lavabodan sonra bir tur geçmek 20 saniye bile sürmez.

4. Her gün sadece 5 dakikalık toparlama süresi tanıyın kendinize.

Telefon ekran süresine 7 saat yazıyor ama ev toparlamaya 5 dakikamız yok... Olmaz öyle 😅

Her gün akşam, belki yemek sonrası belki dizi açmadan önce 5 dakikalık bir 'ev toparlama turu' yapın. Dağılmış kıyafetleri yerine koyun, boş bardakları mutfağa taşıyın, yere düşen şeyleri kaldırın. 5 dakika deyip geçmeyin, günde sadece bu kadarla bile evin enerjisi bambaşka oluyor.

5. Çöp kutusunu dolmasını beklemeden boşaltmak.

Özellikle yaz aylarında bu çok önemli. 'Biraz daha alır' diyerek beklemek, evin içinde kötü koku, sinek ve bakterilere davetiye çıkarıyor. Çöp dolmamış bile olsa birkaç günde bir atmayı alışkanlık haline getirin.

Ayrıca mutfakta organik atıklar için küçük bir ayrı çöp kutusu kullanmak çok işe yarar. Geri dönüşüm kutularını da unutmayalım. 💚

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6. Sabahları cam açmak.

Sabah kalkınca 5 dakika da olsa tüm odaların camını açın. Gece boyunca içeride biriken hava, toz, nem dışarı çıkar, taze oksijen gelir. Evin enerjisi değişir. Biraz sabah güneşiyle ev hem ferahlar hem rutubet oluşumunun da önüne geçilmiş olur.

7. Kıyafetleri yere değil sepete bırakın.

O efsanevi “kirli değil temiz de değil” kıyafet yığınları… Sandalyeyi dev bir askıya çeviriyoruz hepimiz. Ama bir süre sonra o sandalye yok oluyor zaten. Çünkü kıyafetler onu yutuyor. 😅

Çözüm mü? Bu kıyafetler için ayrı bir sepet ya da askı belirleyin. Ne tam dolaba ne de yere... Arada kalmış kıyafetlerin hakkını teslim edelim!

8. Mutfakta "iş biterken temizlik başlasın" kuralı.

Yemek yaparken boşta beklerken tezgâhı silmek, bulaşık makinesine birkaç parça koymak… Bunları yapınca yemeğin ardından mutfağa dönüp “Ben burada savaş mı verdim?” hissi yaşanmıyor. Yani yemek pişerken temizlikle paralel gitmek, mutfakta harcanan toplam süreyi azaltıyor. “İki iş aynı anda nasıl yapılır?” diye soranlar için: Deneyin, bağımlısı olacaksınız.

9. Eşyaların sabit yerleri olsun.

Anahtarlar, cüzdan, kulaklık, şarj kablosu… Her gün “Nerede bu ya?” diye aranan objeler bunlar. Onlar için evde sabit bir nokta belirleyin. Girişe minik bir kase ya da kutu bile yeter. Bu alışkanlık sadece ev düzenini değil, sabah stresinizi de azaltır. Kaybolan anahtarlarla güne başlamak sinir bozucu.

10. Koltuk altları toz deposudur, unutma.

Koltuğun altı, halının kenarı, masa bacağı... Bunlar tozun sevdiği köşeler. Haftada bir dikey süpürge ile şöyle bir geçmek yetiyor. Dikey süpürge açmak gözde büyüyorsa robot süpürge devreye girsin.

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11. Telefon ve uzaktan kumanda gibi sık dokunulan yüzeyleri silin.

Her gün elimize aldığımız telefonlar, kumandalar, mouse’lar… Onlar da temizlik ister. Haftada bir nemli bez ya da alkol bazlı bir mendille silin. Özellikle hastalık mevsiminde hijyen açısından önemli.

Temizlik maratonuna dönüştürmeden, kendinizi suçlu hissetmeden, “Az ama etkili” yöntemlerle bir evin hem temiz hem huzurlu kalabileceğini unutmayın.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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