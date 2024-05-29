Temizlik Malzemelerin Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Sen zamanının çoğunu neredeyse temizliğe ayırıyorsun. Her zaman oldukça temiz ve düzenli görünmek senin için çok önemli ama sanki biraz abartıyor gibisin. Öyle ki temizlik malzemelerin dile gelse, 'N'olur bizi daha az kullan...' diye sana yalvarırlardı.