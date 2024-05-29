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Temizlik Malzemelerin Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

etiket Temizlik Malzemelerin Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 10:31

Kullandığın tüm temizlik malzemelerini gözden geçir...

Sence temizlik malzemelerin senin hakkında ne düşünüyor olabilir? 🤔 Öğrenmek için buyurun teste 👇

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1. İlk olarak favori temizlik gerecini seç bakalım 👇

2. Peki ev işlerinde sana en zor gelen şey hangisi?

3. Eğer bir temizlik bezi olsaydın, hangisiyle kullanılmak isterdin?

4. En son ne zaman detaylı bir temizlik yaptın?

5. Temiz olması konusunda takıntılı olduğun alan neresi?

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6. Şimdi de vazgeçemeyeceğin bir temizlik maddesi seç bakalım 👇

7. Kaç günde bir temizlik yapıyorsun?

8. Son olarak, ne kadar zamanda bir temizlik için alışveriş yapıyorsun?

Temizlik malzemelerin, "Beni artık kullanma!" diye düşünüyor olabilir!

Sen zamanının çoğunu neredeyse temizliğe ayırıyorsun. Her zaman oldukça temiz ve düzenli görünmek senin için çok önemli ama sanki biraz abartıyor gibisin. Öyle ki temizlik malzemelerin dile gelse, 'N'olur bizi daha az kullan...' diye sana yalvarırlardı.

Senin temizlik malzemelerin doğru kullanılmak istiyor olabilir.

Sen temizlik konusunda her detaya hakim değilsin. Bazı malzemeleri nasıl kullanılacağını bilmiyorsun. Satın almışsın ama pek deneme fırsatı bulamadığın malzemelerin de çok. Bizce ilk işin bu malzemeleri nerede nasıl kullanacağını öğrenmek olabilir.

Senin temizlik malzemelerin, onları kullanacağın günü bekliyor olabilir...

Sen hayatında temizliğe pek de vakit ayırmıyorsun. Çok uzun zaman önce aldığın birçok malzeme öylece bir kenarda bekliyor. Kendi kendilerine, 'Acaba biz ne zaman kullanılacağız?' diye düşünüyor olabilirler.

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