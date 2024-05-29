Temizlik Malzemelerin Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Temizlik Malzemelerin Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Kullandığın tüm temizlik malzemelerini gözden geçir...
Sence temizlik malzemelerin senin hakkında ne düşünüyor olabilir? 🤔 Öğrenmek için buyurun teste 👇
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1. İlk olarak favori temizlik gerecini seç bakalım 👇
2. Peki ev işlerinde sana en zor gelen şey hangisi?
3. Eğer bir temizlik bezi olsaydın, hangisiyle kullanılmak isterdin?
4. En son ne zaman detaylı bir temizlik yaptın?
5. Temiz olması konusunda takıntılı olduğun alan neresi?
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