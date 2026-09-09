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Temizlik Konusunda Ne Kadar Bilgesin?

etiket Temizlik Konusunda Ne Kadar Bilgesin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.09.2026 - 11:31
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Temizlik konusunda kendine güvenenler buraya! Bu sefer temizlik testiyle ne kadar şey bildiğini ölçüyoruz. Hadi bakalım, hazırsan başlıyoruz. Sonucu yorumlara yazmayı unutma!

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1. Çamaşır makinesinde havluların zamanla sertleşmesini önlemek ve yumuşak kalmalarını sağlamak için yumuşatıcı yerine ne eklenmelidir?

2. Mermer veya doğal taş yüzeyleri temizlerken aşağıdaki maddelerden hangisini kullanmak yüzeye kalıcı zarar verir?

3. Yanmış ve dibi tutmuş bir tencereyi zahmetsizce temizlemek için en etkili doğal yöntem hangisidir?

4. Mutfak kesme tahtalarında oluşan bakteri ve kötü kokuları derinlemesine dezenfekte etmek için hangi ikili kullanılmalıdır?

5. Ahşap mobilyaların tozunu alırken ve ömrünü uzatırken neye dikkat edilmelidir?

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6. Evde tozlanmayı geciktirmek için mobilya ve elektronik eşyaların tozunu alırken yapılması gereken doğru işlem nedir?

7. Banyo temizliğinde duşakabin camlarında su ve sabun lekesi oluşumunu engellemenin en pratik günlük yolu nedir peki?

8. Peki yere bir şey döküldüğünde nasıl temizlersin?

8. Peki yere bir şey döküldüğünde nasıl temizlersin?

Biraz acemilik var...

Temizlik yaparken sıralama ve doğru yöntemler konusunda henüz yolun başındasın... Kiri yaymak yerine doğru sırayı izleyerek temizlik süreni yarı yarıya kısaltabilirsin. Merak etme öğrenecek çok şey var ama pratik bir şeyler bulabileceğine eminiz!

Sen pratik bir temizleyicisin.

Evin genel hijyenini sağlıyorsun ama toz alma sıralaması ve bez kullanımı gibi bazı püf noktalarını kaçırıyorsun. Ufak teknik güncellemelerle evin çok daha uzun süre temiz kalabilir ve temizlik süreçlerin de kolaylaşabilir. Biraz daha öğrenmen gereken şeyler var.

Düzen ve hijyen tutkunusun!

Temizlikte neyin ne zaman yapılacağını gayet iyi biliyorsun! Yüksekten alçağa kuralı ve doğru ekipman kullanımı sayesinde temizlikte oldukça verimlisin, zaman zaman kaçırdığın şeyler var ama onlar da olur tabii.

Sen bu işin bilgesisin!

Sen temizliğin tüm metodolojisine ve teknik detaylarına gerçekten çok ama çok hakimsin! Hangi bezin nerede kullanılacağından, tozlanmayı geciktiren yöntemlere kadar tam bir uzmansın. Evinde de zaten tozun ve bakterinin barınması imkansız!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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