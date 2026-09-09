Temizlik Konusunda Ne Kadar Bilgesin?
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Temizlik konusunda kendine güvenenler buraya! Bu sefer temizlik testiyle ne kadar şey bildiğini ölçüyoruz. Hadi bakalım, hazırsan başlıyoruz. Sonucu yorumlara yazmayı unutma!
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1. Çamaşır makinesinde havluların zamanla sertleşmesini önlemek ve yumuşak kalmalarını sağlamak için yumuşatıcı yerine ne eklenmelidir?
2. Mermer veya doğal taş yüzeyleri temizlerken aşağıdaki maddelerden hangisini kullanmak yüzeye kalıcı zarar verir?
3. Yanmış ve dibi tutmuş bir tencereyi zahmetsizce temizlemek için en etkili doğal yöntem hangisidir?
4. Mutfak kesme tahtalarında oluşan bakteri ve kötü kokuları derinlemesine dezenfekte etmek için hangi ikili kullanılmalıdır?
5. Ahşap mobilyaların tozunu alırken ve ömrünü uzatırken neye dikkat edilmelidir?
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6. Evde tozlanmayı geciktirmek için mobilya ve elektronik eşyaların tozunu alırken yapılması gereken doğru işlem nedir?
7. Banyo temizliğinde duşakabin camlarında su ve sabun lekesi oluşumunu engellemenin en pratik günlük yolu nedir peki?
8. Peki yere bir şey döküldüğünde nasıl temizlersin?
Biraz acemilik var...
Sen pratik bir temizleyicisin.
Düzen ve hijyen tutkunusun!
Sen bu işin bilgesisin!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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