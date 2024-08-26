Temizlik Deyince Türkiye’de Akla Gelen 9 İsim
Temizlik Deyince Türkiye’de Akla Gelen 9 İsim
Temizlik ve düzen videoları konusunda ekran başında izlemeye doyamıyorsanız size kesinlikle seyir zevki verecek profilleri aşağıda paylaştık. Profilleri gezerken temizlik kovanızı yanınızda bulundurmayı ihmal etmeyin, hemen işe koyulmanız gerekebilir...
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1. Cem Özkok
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2. Fulden Gemici
3. Kadir Ezildi
4. Sevilay İncedere
5. Emine Deligöz
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