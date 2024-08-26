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Temizlik Deyince Türkiye’de Akla Gelen 9 İsim

etiket Temizlik Deyince Türkiye’de Akla Gelen 9 İsim

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 13:16

Temizlik ve düzen videoları konusunda ekran başında izlemeye doyamıyorsanız size kesinlikle seyir zevki verecek profilleri aşağıda paylaştık. Profilleri gezerken temizlik kovanızı yanınızda bulundurmayı ihmal etmeyin, hemen işe koyulmanız gerekebilir...

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1. Cem Özkok

1. Cem Özkok

'Foşur foşur temizlik' sıfatıyla hayatımıza giren Cem'in dip köşe temizlik yaparken çektiği videoları izlemenin keyfi bir başka oluyor. Temizlik yapmak konusunda motivasyonunuz düşükse Cem'in bir tane videosunu izledikten sonra kesinlikle enerjiniz gelecek...

2. Fulden Gemici

2. Fulden Gemici

Kendi aile yaşantısını ve temizliğe dair bütün ipuçlarını takipçileriyle paylaşan Fulden'ın Instagramda 143K takipçiye sahip. Düzen videolarından, bilgilendirici videolara kadar birçok alanda da bilgisi ve deneyimini sunmaktan çekinmiyor.

3. Kadir Ezildi

3. Kadir Ezildi

Katıldığı yarışma programıyla kendisini tanıdığımız Kadir sempatikliği ve elinin değdiği her şeyi tertemiz yapması ile temizlik denilince akla gelen isimlerdendir. Özellikle de banyo temizliği konusunda eline kimse su dökemez...

4. Sevilay İncedere

4. Sevilay İncedere

Sevilay'ın kendi üslubu ile çektiği videolar sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. 546 bin takipçiye hitap eden Sevilay'ı birçok yarışma programına konuk olarak görmüşsünüzdür. Temizlik konusunda yardıma ihtiyacım var diyorsanız sayfasını hemen kontrol edin.

5. Emine Deligöz

5. Emine Deligöz

Instagram hesabında temizlikle ilgili çektiği DIY videoları takipçileri için oldukça yararlı. Bulaşık tableti nasıl yapılır,  derz ve deri temizliği, evle ilgili püf noktalar gibi her konu hakkında bilgisini aktarıyor. Kendisinin muhteşem deneyimini ortak olun!

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6. Mehmet Demir

6. Mehmet Demir

Temizlik denilince akla gelen bir diğer isim de Mehmet Demir. Rutin günlük işleri daha kolay halletmenin püf noktalarını takipçileriyle paylaşıyor. İnsanın Mehmet'i izlerken evi dip köşe temizleme isteği de gelmiyor, öyle bir iştah açıyor! 🤣

7. Atanur Taşdemir

7. Atanur Taşdemir

Hesabında doğal temizlik karışımları vererek takipçilerini kimyasaldan uzaklaştırmaya çalışan Atanur'un temizlik videoları sayesinde pırıl pırıl bir eviniz olabilir. İşinizi çok kolaylaştıracak olan bu tüyolar sayesinde temizlik yapmak artık bir eziyet haline gelmeyecek!

8. Volkan Göcekci

8. Volkan Göcekci

Çektiği komik temizlik reelsları ve kendine has mizahı ile hem güldürüp hem de temizliği sevdiren bir hesap arıyorsanız buldunuz! Okul, ev, yemek, temizlik bütün hayat karmaşasını kendi mizacıyla anlatan bu profili ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

9. Zeynep Senem Pılanya

9. Zeynep Senem Pılanya

Son olarak bütün parçaları birbiriyle uyumlu evinde çektiği temizlik videoları ile derin bir 'Oh!' çektiren bir hesapla listeyi tamamlıyoruz. Hem düzen hem de günlük yaşantımız için gerekli malzemeleri önerdiği, temizlik ile de hepsini birleştirdiği videoları ile kesinlikle kendisini takip ettirmeyi başarıyor.

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