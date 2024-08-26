Temizlik Deyince Türkiye’de Akla Gelen 9 İsim

Son olarak bütün parçaları birbiriyle uyumlu evinde çektiği temizlik videoları ile derin bir 'Oh!' çektiren bir hesapla listeyi tamamlıyoruz. Hem düzen hem de günlük yaşantımız için gerekli malzemeleri önerdiği, temizlik ile de hepsini birleştirdiği videoları ile kesinlikle kendisini takip ettirmeyi başarıyor.