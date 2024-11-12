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Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrine Aitsin?

etiket Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrine Aitsin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 10:31

Temizlik tarzın senin isteklerini yansıtır. Sen bize temizlik yapma şeklini anlat, biz de ruhunun ve senin hangi şehre ait olduğunu söyleyelim. E hazırsan başlıyoruz!

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1. Evde temizlik yapmayı bir kelime ile tanımlayacak olsan, ne derdin?

2. Ne kadar sıklıkta çamaşır yıkıyorsun?

3. Ne kadar sıklıkta banyo temizliği yapıyorsun?

4. Çalışma masan ne kadar düzenli?

5. Evde temizlikle ilgili en sevmediğin görev nedir?

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6. Mutfakta sen yemek yaparken bir şeyler döküldü, ne yaparsın?

7. Her gün yatağını topluyor musun?

8. Perdeleri ne sıklıkta yıkıyorsun?

Kesinlikle Rio de Janeiro!

Temizlik konusunda rahat ve özgür ruhlusun! Hayatında eğlence ve keyif ön planda, tıpkı Rio’nun canlı atmosferi gibi. Evin belki sık sık dağınık olabilir, ama bu seni rahatsız etmez. Temizlik yaparken eğlenmeyi seviyor, katı kurallar koymadan, ihtiyaç duydukça yapıyorsun. Gününü yaşamak senin için daha öncelikli; temizlik işlerini de keyfine göre hallediyorsun.

Kesinlikle Paris!

Sen düzeni ve şıklığı bir arada seven birisin! Temizlik senin için önem taşıyor, ama bunun yanında yaşamın tadını çıkarmaya da değer veriyorsun. Paris gibi estetiğe önem veriyor, düzenli ama çok da katı olmayan bir temizlik anlayışını benimsiyorsun. Evinin rahat ve sıcak bir havası var; fazla titiz olmasan da her şey yerli yerinde ve derli toplu.

Kesinlikle Tokyo!

Sen detaylara önem veren, titiz ve sistematik bir insansın. Her şeyin mükemmel ve düzenli olmasını seviyorsun, tıpkı Tokyo’nun disiplinli ve temiz sokakları gibi! Temizlik rutinin asla aksatılmaz, en küçük toz tanesi bile gözünden kaçmaz. Evinde minimal bir düzen tercih ediyorsun ve temizlik senin için adeta bir yaşam felsefesi.

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