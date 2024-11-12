Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrine Aitsin?
Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrine Aitsin?
Temizlik tarzın senin isteklerini yansıtır. Sen bize temizlik yapma şeklini anlat, biz de ruhunun ve senin hangi şehre ait olduğunu söyleyelim. E hazırsan başlıyoruz!
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1. Evde temizlik yapmayı bir kelime ile tanımlayacak olsan, ne derdin?
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2. Ne kadar sıklıkta çamaşır yıkıyorsun?
3. Ne kadar sıklıkta banyo temizliği yapıyorsun?
4. Çalışma masan ne kadar düzenli?
5. Evde temizlikle ilgili en sevmediğin görev nedir?
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