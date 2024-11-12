Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrine Aitsin?

Sen düzeni ve şıklığı bir arada seven birisin! Temizlik senin için önem taşıyor, ama bunun yanında yaşamın tadını çıkarmaya da değer veriyorsun. Paris gibi estetiğe önem veriyor, düzenli ama çok da katı olmayan bir temizlik anlayışını benimsiyorsun. Evinin rahat ve sıcak bir havası var; fazla titiz olmasan da her şey yerli yerinde ve derli toplu.