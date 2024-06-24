Temizliği Rutin Hale Getirmek İçin Ne Yapmalısın?
Temizliği Rutin Hale Getirmek İçin Ne Yapmalısın?
Yaşam alanımızı temizlemek ve temiz tutmak, aslında görevlerimizin başında geliyor. An gelir çok yorgun oluruz, tezgahta bulaşık bir gün kalabilir deriz ama bunun devamı geldiğinde ortaya pek de hijyenik görüntüler çıkmaz. Bunun önüne geçmek için ne yapmalısın?
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1. Başlayalım! Temizlik için en sevdiğin gün hangisi?
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2. Temizlik yaparken müzik dinler misin?
3. Temizlik aşamalarından hangisini yaparken keyif alırsın diye sorsak?
4. Temizlik ürünlerini nasıl saklıyorsun?
5. Temizlik yaparken en çok neye dikkat edersin?
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