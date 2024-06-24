Temizliği Rutin Hale Getirmek İçin Ne Yapmalısın?

Temizlik işlerini daha yönetilebilir hale getirmek için parçalara bölmeyi denemelisin. Büyük temizlik maratonları yerine, her gün küçük bir alanı temizlemek işini kolaylaştırır ve seni daha az yorar. Örneğin, bir gün mutfağı, diğer gün banyoyu temizleyebilirsin. Bu yöntemle temizlik seni yormaz ve evin her zaman düzenli kalır. Temizlik işlerini küçük parçalara ayırarak, rutine dönüştürmek çok daha kolay olacak!