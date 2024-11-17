Temiz ve Ferah Hissettiren 12 Doğal Ev Kokusu
Temiz ve Ferah Hissettiren 12 Doğal Ev Kokusu
Eviniz her gün adeta bir çiçek bahçesi gibi mis koksun istemez misiniz? Şöyle ağır kimyasallar olmadan, doğal ve iç açıcı kokularla dolsun! İşte size hem bütçe dostu hem de sağlık açısından güvenilir 12 doğal ev kokusu önerisi! Hazırsanız, evi mis kokularla donatalım. 🌸🍋
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1. Limon ve karbonat ikilisi
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2. Lavanta yağı ve su karışımı
3. Tarçın çubuğu ve portakal kabuğu
4. Kahve çekirdekleri...
5. Ferahlık arayanlar için bir diğer önerimiz de okaliptüs yağı!
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6. Elma ve tarçın
7. Evde tatlı bir hava yaratmak için vanilya özütü en pratik yöntemlerden biri!
8. Nane yağı ve su
9. Adaçayı tütsüsü, hem evde hoş bir koku yaratmanın hem de kötü enerjilerden arınmanın doğal yollarından biri.
10. Gelelim evde çiçek bahçesi havası yaratacak başka bir öneriye: gül suyu!
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