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Temiz ve Ferah Hissettiren 12 Doğal Ev Kokusu

etiket Temiz ve Ferah Hissettiren 12 Doğal Ev Kokusu

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 12:31

Eviniz her gün adeta bir çiçek bahçesi gibi mis koksun istemez misiniz? Şöyle ağır kimyasallar olmadan, doğal ve iç açıcı kokularla dolsun! İşte size hem bütçe dostu hem de sağlık açısından güvenilir 12 doğal ev kokusu önerisi! Hazırsanız, evi mis kokularla donatalım. 🌸🍋

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1. Limon ve karbonat ikilisi

1. Limon ve karbonat ikilisi

Temizlik denince akla ilk gelenlerden biri limon ve karbonat. Hem ucuz hem de her evde mutlaka olan malzemeler. Bir kaba biraz karbonat koyun, üzerine limon sıkın, odalarınıza yerleştirin ya da banyonuzda bırakın. Bu ikili sadece kötü kokuları nötralize etmekle kalmıyor, ferah ve hafif bir koku da bırakıyor. Üstelik doğal!

2. Lavanta yağı ve su karışımı

2. Lavanta yağı ve su karışımı

Gün boyu iş, güç, telaş derken eve yorgun dönüyoruz. İşte o anlarda sizi rahatlatacak, ferahlatacak bir çözüm: lavanta kokusu! Bir sprey şişesine biraz su ve birkaç damla lavanta yağı ekleyin. Çalkalayıp odalarınıza sıkın. Lavantanın rahatlatıcı etkisini hemen hissedeceksiniz. Üstelik doğal bir hava spreyi gibi sürekli taze bir koku yayacak. Birkaç püskürtme ve ev bir anda sakinliğin merkezi olacak.

3. Tarçın çubuğu ve portakal kabuğu

3. Tarçın çubuğu ve portakal kabuğu

Özellikle soğuk günlerde evde sıcacık, iç ısıtan bir koku yaratmak ister misiniz? Tarçın çubuğu ve portakal kabuğu tam da bunun için var! Bir tencereye su koyup içine bir iki çubuk tarçın ve biraz portakal kabuğu atın. Su kaynamaya başladığında, tarçının o sıcak kokusu ile portakalın ferahlatıcı kokusu birleşip tüm eve yayılacak. İster mutfağınıza koyun, ister salonda kaynatın… Eviniz sıcacık bir yuva gibi kokacak. Hani böyle çocukluğunuzdaki huzur veren kokular var ya, işte tam o!

4. Kahve çekirdekleri...

4. Kahve çekirdekleri...

Kahve kokusunun güzelliğini bilmeyen yok! Hatta sadece kahve kokusuyla bile enerji dolabiliriz. Kahve çekirdeklerini küçük kaplara koyun, birkaç odaya dağıtın. Çekirdekler uzun süre boyunca o güzel kokuyu yayacak. Kahve severler için evde sürekli kahve kokusu olması zaten hayal gibi! Özellikle sabah uyandığınızda ya da çalışırken yanınızda bu küçük kapları bulundurmak harika bir enerji sağlayacak. Bonus olarak bir de dekoratif görüntü yaratıyor.

5. Ferahlık arayanlar için bir diğer önerimiz de okaliptüs yağı!

5. Ferahlık arayanlar için bir diğer önerimiz de okaliptüs yağı!

Su dolu bir sprey şişesine birkaç damla okaliptüs yağı damlatın. Bu karışımı oda spreyiniz olarak kullanın. Özellikle sabahları veya temizlik sonrasında sıkabilirsiniz. Evinizde sanki doğanın içindeymiş gibi bir his yaratacak. Evin her köşesinde taptaze bir orman havası oluşturmak işte bu kadar kolay!

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6. Elma ve tarçın

6. Elma ve tarçın

Evinizin sıcacık bir turta pişiyormuş gibi kokmasını kim istemez ki? Bunun için bir elmayı dilimleyip bir tencereye koyun. Yanına birkaç çubuk tarçın ekleyin ve suyla beraber kaynatın. Bu karışımı mutfağınıza bırakın ya da oturma odasına alın. Evin her köşesi, annelerimizin yaptığı o nefis elmalı turta kokusuna bürünecek. Hem misafirlerinizin hem de sizin en sevdiğiniz koku olabilir bu!

7. Evde tatlı bir hava yaratmak için vanilya özütü en pratik yöntemlerden biri!

7. Evde tatlı bir hava yaratmak için vanilya özütü en pratik yöntemlerden biri!

Yine bir sprey şişesine su ve bir çay kaşığı vanilya özütü ekleyin. Çalkalayıp evin dilediğiniz yerine sıkın. Özellikle mutfağınızda veya oturma odanızda bu kokuyu hissedince, tatlı bir huzur içinde olacaksınız. Vanilyanın yumuşak, iç ısıtan kokusunu sevenler için birebir.

8. Nane yağı ve su

8. Nane yağı ve su

Nane, ferahlığıyla öne çıkan mucizevi bitkilerden biri. Bir sprey şişesine su doldurun, içine birkaç damla nane yağı ekleyin. İşte hazır! Bu spreyi özellikle sıcak yaz günlerinde kullanın; ev bir anda serin ve ferah bir atmosfere bürünecek. Sabahları da enerjik bir şekilde güne başlamak için birebir. Püskürttüğünüz her yerde o tazeleyici kokuyu hissedeceksiniz.

9. Adaçayı tütsüsü, hem evde hoş bir koku yaratmanın hem de kötü enerjilerden arınmanın doğal yollarından biri.

9. Adaçayı tütsüsü, hem evde hoş bir koku yaratmanın hem de kötü enerjilerden arınmanın doğal yollarından biri.

Birkaç dal adaçayı alıp yakın ve evde gezdirin. Hafif bir dumanla beraber hoş bir koku yayılacak. Adaçayının verdiği doğal sakinlik, evinizde farklı bir hava estirecek. Bu tütsü yöntemi sayesinde evinizde enerji temizliği yaparken mis gibi bir koku da elde edeceksiniz.

10. Gelelim evde çiçek bahçesi havası yaratacak başka bir öneriye: gül suyu!

10. Gelelim evde çiçek bahçesi havası yaratacak başka bir öneriye: gül suyu!

Eviniz romantik ve hafif bir çiçek kokusuna bürünsün isterseniz, bir sprey şişesine gül suyu koyup odalarınıza sıkın. Özellikle misafir ağırlarken evinize hafif bir bahar havası katmak isterseniz harika bir seçenek.

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11. Evinizin her köşesinde romantik ve zarif bir koku istiyorsanız, yasemin ve portakal yağını denemelisiniz.

11. Evinizin her köşesinde romantik ve zarif bir koku istiyorsanız, yasemin ve portakal yağını denemelisiniz.

Sprey şişesine birkaç damla yasemin ve portakal yağı ekleyin, üzerine su doldurup çalkalayın. Odanıza birkaç fıs sıkın; bu karışım sayesinde hafif ve ferah bir atmosfer yaratabilirsiniz. Özellikle akşamları evde rahatlamak istediğinizde bu kokuyla romantik bir hava estirebilirsiniz.

12. Mutfakta sürekli hoş bir koku olsun istiyorsanız, fesleğen, nane ve biberiye gibi taze otlar birebir.

12. Mutfakta sürekli hoş bir koku olsun istiyorsanız, fesleğen, nane ve biberiye gibi taze otlar birebir.

Bir kap suya bu otları koyup kaynatın. Özellikle yemek kokularını nötralize etmek için bu karışımı kaynamaya bırakabilirsiniz. Eviniz, yemyeşil bahar havasında gibi ferah bir atmosfere bürünecek. Mutfakta daima taptaze kokular olsun isteyenler için harika bir doğal çözüm!

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