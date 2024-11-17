Temiz ve Ferah Hissettiren 12 Doğal Ev Kokusu

Evinizin sıcacık bir turta pişiyormuş gibi kokmasını kim istemez ki? Bunun için bir elmayı dilimleyip bir tencereye koyun. Yanına birkaç çubuk tarçın ekleyin ve suyla beraber kaynatın. Bu karışımı mutfağınıza bırakın ya da oturma odasına alın. Evin her köşesi, annelerimizin yaptığı o nefis elmalı turta kokusuna bürünecek. Hem misafirlerinizin hem de sizin en sevdiğiniz koku olabilir bu!