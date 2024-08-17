Tellere Her Vurulduğunda Hislerinize Tercüman Olacak 12 Akustik Şarkı
Tellere Her Vurulduğunda Hislerinize Tercüman Olacak 12 Akustik Şarkı
Eğer şarkıların akustik versiyonları size daha iyi geliyorsa bu liste size gelsin! Her parçada sakinleşip modunuzu adım adım yükseltecek bir liste bu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Canozan - Sar Bu Şehri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Deniz Tekin - Beni Vur (Akustik)
3. Tuğkan - Kusura Bakma
4. Sufle & Canozan - Hiç Kimsenin Günahı Yok
5. Dedublüman - Belki - Akustik
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Can Kazaz - Bunca Yıl
7. Gökhan Türkmen - Lafügüzaf
8. Jabbar - Raf (Akustik)
9. Sufle - İçinde Aşk Var
10. Pinhani - Sevmekten Usanmam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın