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Tellere Her Vurulduğunda Hislerinize Tercüman Olacak 12 Akustik Şarkı

etiket Tellere Her Vurulduğunda Hislerinize Tercüman Olacak 12 Akustik Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 01:26

Eğer şarkıların akustik versiyonları size daha iyi geliyorsa bu liste size gelsin! Her parçada sakinleşip modunuzu adım adım yükseltecek bir liste bu...

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1. Canozan - Sar Bu Şehri

2. Deniz Tekin - Beni Vur (Akustik)

3. Tuğkan - Kusura Bakma

4. Sufle & Canozan - Hiç Kimsenin Günahı Yok

5. Dedublüman - Belki - Akustik

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6. Can Kazaz - Bunca Yıl

7. Gökhan Türkmen - Lafügüzaf

8. Jabbar - Raf (Akustik)

9. Sufle - İçinde Aşk Var

10. Pinhani - Sevmekten Usanmam

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11. Nil Karaibrahimgil - Bu Mudur (Akustik Versiyon)

12. Zeynep Bastık ft. EmirCanIgrek - Dargın (Akustik)

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