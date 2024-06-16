Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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2. Yunus Emre ve Ogeday'ın kuzeninin fotoğrafında bile çıkan Beria şöyle darladı hepimizi🥵
3. Nursema ne çektin be!
4. Kızıl Goncalar sezon finali yapmış olabilir ama Cüneyd hala gönüllerde😂
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8. 😂
10. Ogeday ve açlığa direnen kas şovu...
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12. Giray keşke öyle çıksaydın, yazıklar olsun😂
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