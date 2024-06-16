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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

survivor Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 18:48

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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1. Bu hafta Kızılcık Şerbeti olmadan ilk haftamızdı🥲

2. Yunus Emre ve Ogeday'ın kuzeninin fotoğrafında bile çıkan Beria şöyle darladı hepimizi🥵

2. Yunus Emre ve Ogeday'ın kuzeninin fotoğrafında bile çıkan Beria şöyle darladı hepimizi🥵
twitter.com

3. Nursema ne çektin be!

3. Nursema ne çektin be!
twitter.com

4. Kızıl Goncalar sezon finali yapmış olabilir ama Cüneyd hala gönüllerde😂

4. Kızıl Goncalar sezon finali yapmış olabilir ama Cüneyd hala gönüllerde😂
twitter.com

5. Şaka olsun, dediğimiz o an...

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6. Kızıl Goncalar yeni sezondan spoiler😂

7. Bu yaz tam olarak böyle geçiyor.

8. 😂

8. 😂
twitter.com

9. 😂

10. Ogeday ve açlığa direnen kas şovu...

10. Ogeday ve açlığa direnen kas şovu...
twitter.com
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11. Ne demek kahve içmiyorum?!

12. Giray keşke öyle çıksaydın, yazıklar olsun😂

12. Giray keşke öyle çıksaydın, yazıklar olsun😂
twitter.com

13. Bahar sezon finalinde herkes ölünce geldiğimiz nokta😂

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