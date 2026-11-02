60 Yıl Önce Yaptıkları İş Başlarını Yaktı: Sayısı 6 Bini Geçti

İsrail tarafındaki batı kıyıda 6 binden fazla obruk kaydedildi. Uyarı vermeden ortaya çıkan bu çukurlar birkaç metre genişliğe ve onlarca metre derinliğe ulaşabiliyor. 1980'lerin sonunda görülmeye başlayan olay o tarihten bu yana yoğunlaştı. Ein Gedi Plajı ve Mineral Plajı ziyaretçilere kapatıldı. Bazı yollar bir gecede çöktü, nesillerdir işlenen bazı meyve bahçeleri çukurlara gömüldü. Bölgede çalışan jeolog Hanan Ginat, batı kıyıda ortalama yılda 1 metrelik bir çekilme olduğunu doğruladı. EcoPeace'in aktardığı bir uzmana göre Ürdün tarafında İsrail tarafına göre on kat daha az obruk bulunuyor. İsrail Çevre Koruma Bakanlığı'na göre yılda 1 metrelik düşüşün gölün mevcut büyüklüğünün üçte ikisine inene kadar süreceği, bu kaybın yüzde 80'inin Ürdün Nehri'nin yönlendirilmesine bağlandığı belirtiliyor.