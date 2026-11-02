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60 Yıl Önce Yaptıkları İş Başlarını Yaktı: Sayısı 6 Bini Geçti

60 Yıl Önce Yaptıkları İş Başlarını Yaktı: Sayısı 6 Bini Geçti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 17:01
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Dünyanın en alçak noktası olan Ölü Deniz'in kıyılarında su çekildikçe zeminde çöküntüler oluşuyor. İsrail tarafındaki kıyıda şimdiye kadar 6 binden fazla obruk kaydedildi.

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Kaynak: Space Group

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Ürdün Nehri'nin 1964'ten itibaren yönlendirilmesi, Ölü Deniz'in su seviyesinin düşmesine yol açtı.

Ürdün Nehri'nin 1964'ten itibaren yönlendirilmesi, Ölü Deniz'in su seviyesinin düşmesine yol açtı.

1964'te İsrail, Celile Denizi'nden ülkenin güneyindeki tarım bölgelerine su taşımak için Ulusal Su Taşıyıcısı adlı kanal sistemini devreye aldı. Ürdün ve Suriye de kısa süre sonra Ürdün Nehri'nin bir bölümünü kendi sulama ve içme suyu ihtiyaçları için yönlendirdi. Nehrin akışının bu süreçte yüzde 90'dan fazla azaldığı belirtiliyor. İsrail, 2013'ten bu yana Deganya Barajı'ndan yılda yaklaşık 9 milyon metreküp su bırakıyor ancak bu miktar, gölün seviyesini dengelemek için gereken miktarın çok altında kalıyor. Ölü Deniz 1960'lı ve 70'li yıllardan bu yana yüzey alanının yaklaşık üçte birini, derinliğinin ise 1970'lerdeki seviyeye göre yaklaşık yüzde 28'ini kaybetti.

Seviye düştükçe tatlı yer altı suları tuz katmanlarını çözüyor ve yer altında boşluklar oluşuyor.

Seviye düştükçe tatlı yer altı suları tuz katmanlarını çözüyor ve yer altında boşluklar oluşuyor.

Gölün çevresindeki arazide, binlerce yıl önce tuzlu suların kapladığı alanlarda birikmiş kalın tuz katmanları bulunuyor. Göl seviyesini korurken bu katmanlar suyun basıncıyla sabit kalıyordu. Seviye düşünce yer altındaki akiferlerden gelen tatlı su bu tuz katmanlarına sızarak onları çözmeye başladı. Bu süreç yüzeyden görünmeyen boşluklar oluşturuyor ve boşluklar bir süre sonra çöküyor.

Batı kıyısında kaydedilen 6 binden fazla obruk yolları, plajları ve meyve bahçelerini etkiledi.

Batı kıyısında kaydedilen 6 binden fazla obruk yolları, plajları ve meyve bahçelerini etkiledi.

İsrail tarafındaki batı kıyıda 6 binden fazla obruk kaydedildi. Uyarı vermeden ortaya çıkan bu çukurlar birkaç metre genişliğe ve onlarca metre derinliğe ulaşabiliyor. 1980'lerin sonunda görülmeye başlayan olay o tarihten bu yana yoğunlaştı. Ein Gedi Plajı ve Mineral Plajı ziyaretçilere kapatıldı. Bazı yollar bir gecede çöktü, nesillerdir işlenen bazı meyve bahçeleri çukurlara gömüldü. Bölgede çalışan jeolog Hanan Ginat, batı kıyıda ortalama yılda 1 metrelik bir çekilme olduğunu doğruladı. EcoPeace'in aktardığı bir uzmana göre Ürdün tarafında İsrail tarafına göre on kat daha az obruk bulunuyor. İsrail Çevre Koruma Bakanlığı'na göre yılda 1 metrelik düşüşün gölün mevcut büyüklüğünün üçte ikisine inene kadar süreceği, bu kaybın yüzde 80'inin Ürdün Nehri'nin yönlendirilmesine bağlandığı belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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