60 Yıl Önce Yaptıkları İş Başlarını Yaktı: Sayısı 6 Bini Geçti
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Dünyanın en alçak noktası olan Ölü Deniz'in kıyılarında su çekildikçe zeminde çöküntüler oluşuyor. İsrail tarafındaki kıyıda şimdiye kadar 6 binden fazla obruk kaydedildi.
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Kaynak: Space Group
Ürdün Nehri'nin 1964'ten itibaren yönlendirilmesi, Ölü Deniz'in su seviyesinin düşmesine yol açtı.
Seviye düştükçe tatlı yer altı suları tuz katmanlarını çözüyor ve yer altında boşluklar oluşuyor.
Batı kıyısında kaydedilen 6 binden fazla obruk yolları, plajları ve meyve bahçelerini etkiledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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