Telefonun Başında Eski Sevgilinin Sana Mesaj Atmasını Beklerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Telefonun Başında Eski Sevgilinin Sana Mesaj Atmasını Beklerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Bazen ilişki bitse de aradaki duygular bitmeyebiliyor. Bu da insana büyük bir acı yaşatıyor. Eğer şu an öyle bir acı yaşıyor ve telefonun başında ümitsizce bekliyorsan bu şarkılar bizden sana gelsin...
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1. Zeynep Bastık, Anıl Piyancı - Bırakman Doğru Mu 2
2. Hande Yener - Bir Bela
3. İzel - Düşer O
4. Pinhani - İyi Böyle
5. Seksendört - Anlayamazsın
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6. Rafet El Roman - Direniyorum
7. Hande Yener - Beni Sev
8. Berkay Altunyay - Haberi Bile Yok
9. Dedublüman - Çözemezsin
10. Derya Uluğ - Sana Çıkıyor Yollar
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