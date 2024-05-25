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Telefonun Başında Eski Sevgilinin Sana Mesaj Atmasını Beklerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı

etiket Telefonun Başında Eski Sevgilinin Sana Mesaj Atmasını Beklerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 12:16

Bazen ilişki bitse de aradaki duygular bitmeyebiliyor. Bu da insana büyük bir acı yaşatıyor. Eğer şu an öyle bir acı yaşıyor ve telefonun başında ümitsizce bekliyorsan bu şarkılar bizden sana gelsin...

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1. Zeynep Bastık, Anıl Piyancı - Bırakman Doğru Mu 2

2. Hande Yener - Bir Bela

3. İzel - Düşer O

4. Pinhani - İyi Böyle

5. Seksendört - Anlayamazsın

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6. Rafet El Roman - Direniyorum

7. Hande Yener - Beni Sev

8. Berkay Altunyay - Haberi Bile Yok

9. Dedublüman - Çözemezsin

10. Derya Uluğ - Sana Çıkıyor Yollar

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11. Sufle - Pus

12. Nazan Öncel - Mühürledim Seni Kalbime

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