Beyaz Saray'da Katie Zacharia Krizi: New York Times'a Göre Bir Hafta Önce Başladığı Görevinden Kovuldu
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Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia'nın, Trump tarafından atandıktan yalnızca günler sonra, 16 Ekim Cuma günü görevinden kovulduğu New York Times'a dayandırılan haberlerde yer aldı. Fox News'e konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise Zacharia'nın görevden 'ayrılma sürecinde' olduğunu söyledi. Trump, kendisine kovup kovmadığı sorulunca 'Hayır, hayır, iyi bir hayat yaşamasını istiyorum' yanıtını verdi.
[Kaynak: New York Times, Fox News, TheWrap, TMZ]
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Trump, Güney Çimenliği'nde gazetecilerle konuşurken Zacharia'ya "belki bu iş ona göre değil" dedi.
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Zacharia'nın ilk brifingi yalnızca 14 dakika sürdü ve gazetecilerden sadece üç soru alındı.
Asıl tartışma ise sözcünün "avukat" olarak tanıtılmasından çıktı.
Beyaz Saray ise Zacharia'yı savunmaya devam etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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