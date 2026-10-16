Beyaz Saray'da Katie Zacharia Krizi: New York Times'a Göre Bir Hafta Önce Başladığı Görevinden Kovuldu

Trump, 16 Ekim Cuma günü Güney Çimenliği'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Zacharia'ya görevi yeniden düşünmesini söylediğini belirtti. Başkan, istemiyorsa bu işi yapmak zorunda olmadığını, 'belki de bu iş ona göre değil' diye konuştu. Kovup kovmadığı sorulduğunda ise 'Hayır, hayır, iyi bir hayat yaşamasını istiyorum' dedi ve Zacharia'nın basın tarafından 'çok ama çok kötü' davranışa maruz kaldığını ifade etti.

TMZ ile TheWrap, bu sözlerden saatler sonra New York Times'a dayanarak Zacharia'nın görevden alındığını yazdı. Fox News'e konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise farklı bir ifade kullandı: Zacharia görevinden 'ayrılma sürecindeydi'. Yani kovulma haberi ile 'ayrılıyor' açıklaması aynı gün içinde yan yana çıktı. Zacharia 9 Ekim'de atanmış, görevine Kolomb Günü'nde, 12 Ekim'de başlamıştı.