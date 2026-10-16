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Beyaz Saray'da Katie Zacharia Krizi: New York Times'a Göre Bir Hafta Önce Başladığı Görevinden Kovuldu

Beyaz Saray'da Katie Zacharia Krizi: New York Times'a Göre Bir Hafta Önce Başladığı Görevinden Kovuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 21:06
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Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia'nın, Trump tarafından atandıktan yalnızca günler sonra, 16 Ekim Cuma günü görevinden kovulduğu New York Times'a dayandırılan haberlerde yer aldı. Fox News'e konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise Zacharia'nın görevden 'ayrılma sürecinde' olduğunu söyledi. Trump, kendisine kovup kovmadığı sorulunca 'Hayır, hayır, iyi bir hayat yaşamasını istiyorum' yanıtını verdi.

[Kaynak: New York Times, Fox News, TheWrap, TMZ]

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Trump, Güney Çimenliği'nde gazetecilerle konuşurken Zacharia'ya "belki bu iş ona göre değil" dedi.

Trump, Güney Çimenliği'nde gazetecilerle konuşurken Zacharia'ya "belki bu iş ona göre değil" dedi.

Trump, 16 Ekim Cuma günü Güney Çimenliği'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Zacharia'ya görevi yeniden düşünmesini söylediğini belirtti. Başkan, istemiyorsa bu işi yapmak zorunda olmadığını, 'belki de bu iş ona göre değil' diye konuştu. Kovup kovmadığı sorulduğunda ise 'Hayır, hayır, iyi bir hayat yaşamasını istiyorum' dedi ve Zacharia'nın basın tarafından 'çok ama çok kötü' davranışa maruz kaldığını ifade etti.

TMZ ile TheWrap, bu sözlerden saatler sonra New York Times'a dayanarak Zacharia'nın görevden alındığını yazdı. Fox News'e konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise farklı bir ifade kullandı: Zacharia görevinden 'ayrılma sürecindeydi'. Yani kovulma haberi ile 'ayrılıyor' açıklaması aynı gün içinde yan yana çıktı. Zacharia 9 Ekim'de atanmış, görevine Kolomb Günü'nde, 12 Ekim'de başlamıştı.

Zacharia'nın ilk brifingi yalnızca 14 dakika sürdü ve gazetecilerden sadece üç soru alındı.

Zacharia'nın ilk brifingi yalnızca 14 dakika sürdü ve gazetecilerden sadece üç soru alındı.

13 Ekim Salı günü Beyaz Saray Basın Brifing Salonu'nda podyuma çıkan Zacharia, yalnızca 14 dakika konuştu. Selefi Karoline Leavitt'in ilk brifingi yaklaşık 47 dakika, Sean Spicer'ınki 79 dakika, Sarah Huckabee Sanders'ın 2017'deki ilk brifingi ise 23 dakika sürmüştü. Zacharia bir noktada eşi ile başkanı karıştıran bir dil sürçmesi yaptı ve kendini düzeltti.

Sözcü, görevde henüz sekiz saatinin dolmadığını ve brifing kitapçığını o sabah aldığını söyleyerek 'Elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum' dedi. İsmi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi ise MS NOW'a, Zacharia'nın hızla toparlanması gerektiğini; aksi halde görev süresinin 2017'de 10 gün dayanan Anthony Scaramucci'den bile kısa olabileceğini söyledi.

Asıl tartışma ise sözcünün "avukat" olarak tanıtılmasından çıktı.

Asıl tartışma ise sözcünün "avukat" olarak tanıtılmasından çıktı.

Trump, Zacharia'yı atarken onu avukat olarak tanıtmıştı. İlk brifingde bir gazeteci barodan hangi eyalette sınav geçtiğini sorunca Zacharia 'Çin'e taşındığımda' yanıtını verdi; 2011-2013 arasında Pekin merkezli bir hukuk firmasında çalışmıştı. South China Morning Post'un New York, Washington D.C., Kaliforniya, Teksas ve Florida'daki avukat kayıtlarında adına rastlanmadı. Bağımsız gazeteci Judd Legum da ABD'de herhangi bir eyalette baroya kabul edildiğine dair bir kayda ulaşamadığını yazdı.

15 Ekim Perşembe günü Hannity programına çıkan Zacharia, baro sınavını geçemediğini ve ABD'de avukatlık ruhsatı edinmediğini kabul etti. Sınava, önceden kayıt yaptırdığı ve kaydının geri çekilmiş görünmesini istemediği için girdiğini, o dönemde Çin'de yaşamayı planladığını anlattı. Fox & Friends'te ise Trump'a sınav sonucunu söylememekten pişmanlık duyup duymadığı soruldu. Zacharia, Pepperdine Üniversitesi'nden 2007'de lisans, Pepperdine Caruso Hukuk Fakültesi'nden 2011'de hukuk diploması almıştı.

Beyaz Saray ise Zacharia'yı savunmaya devam etti.

Beyaz Saray ise Zacharia'yı savunmaya devam etti.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Trump Media & Technology Group'tan ve İç Güvenlik Bakanlığı sözcülüğünden gelen Zacharia için çarşamba günü 'harika ve muhteşem bir katkı' ifadesini kullanmıştı. Zacharia da yaptığı açıklamada 'uygun tüm yetkinliklerle uluslararası işlem hukuku alanında çalıştığını' söyledi.

TMZ'ye göre CNN yorumcusu Scott Jennings, Trump Zacharia'yı seçmeden önce bu görev için gündemdeki isimlerden biriydi. Zacharia'nın haftanın başında Kimberly Guilfoyle'dan Yunanistan Büyükelçiliği'nden istifa etmesinin istendiğini duyurduğu da aktarıldı. Beyaz Saray'dan kesin bir açıklama beklenirken, yerine kimin geleceği henüz belli değil.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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