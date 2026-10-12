Donald Trump'ın Atadığı Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia: Kolomb Günü'nde Göreve Başlıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Katie Zacharia'nın 12 Ekim Kolomb Günü'nde Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevine başlayacağını duyurdu. Ağustos ayında görevinden ayrılan Karoline Leavitt'in yerini alan Zacharia, 13 Ekim Salı günü yerel saatle 09.30'da Basın Brifing Salonu'nda ilk tanışma toplantısını yapacak.
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Donald Trump, Zacharia'nın Kolomb Günü'nde göreve başlayacağını duyurdu ve ilk basın toplantısının tarihini verdi.
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Zacharia, Ağustos'ta ayrılan Karoline Leavitt'in boşalttığı koltuğa oturuyor.
Hukukçu ve televizyon yorumcusu Zacharia, ara seçimlere giden süreçte Beyaz Saray'ın mesaj yönetimini devralıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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