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Donald Trump'ın Atadığı Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia: Kolomb Günü'nde Göreve Başlıyor

Donald Trump'ın Atadığı Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia: Kolomb Günü'nde Göreve Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.10.2026 - 12:13
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ABD Başkanı Donald Trump, Katie Zacharia'nın 12 Ekim Kolomb Günü'nde Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevine başlayacağını duyurdu. Ağustos ayında görevinden ayrılan Karoline Leavitt'in yerini alan Zacharia, 13 Ekim Salı günü yerel saatle 09.30'da Basın Brifing Salonu'nda ilk tanışma toplantısını yapacak.

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Donald Trump, Zacharia'nın Kolomb Günü'nde göreve başlayacağını duyurdu ve ilk basın toplantısının tarihini verdi.

Donald Trump, Zacharia'nın Kolomb Günü'nde göreve başlayacağını duyurdu ve ilk basın toplantısının tarihini verdi.

Trump, atamayı Truth Social hesabından duyurdu. Başkan, Zacharia için 'Katie, en başından beri manevi olarak yanımda oldu' ifadesini kullandı. Atama haberi ilk olarak 9 Ekim Cuma günü gelmiş, bir Beyaz Saray yetkilisi de teklifi aynı gün doğrulamıştı.

Zacharia'nın görevi Kolomb Günü olan 12 Ekim'de devraldığı belirtiliyor. Ertesi gün, yani 13 Ekim Salı sabahı yerel saatle 09.30'da Beyaz Saray Basın Brifing Salonu'nda gazetecilerle ilk kez bir araya gelecek. Brifingin, yeni sözcünün basınla kuracağı ilişkinin tonunu göstermesi bekleniyor.

Zacharia, Ağustos'ta ayrılan Karoline Leavitt'in boşalttığı koltuğa oturuyor.

Zacharia, Ağustos'ta ayrılan Karoline Leavitt'in boşalttığı koltuğa oturuyor.

Leavitt, Ağustos ayının sonunda ailesine daha fazla zaman ayırmak istediği gerekçesiyle görevi bırakmıştı. Fox News Digital'e göre 29 yaşındaki Leavitt, Mayıs'ta ikinci çocuğu Viviana'yı dünyaya getirmişti ve 2 yaşında bir oğlu daha var. Trump, Leavitt'in en önemli dış danışmanlarından biri olarak yanında kalacağını söylemişti.

Zacharia'ya yapılan teklifin ardından kendisi de ilk paylaşımında Trump'a teşekkür etti.

Hukukçu ve televizyon yorumcusu Zacharia, ara seçimlere giden süreçte Beyaz Saray'ın mesaj yönetimini devralıyor.

Hukukçu ve televizyon yorumcusu Zacharia, ara seçimlere giden süreçte Beyaz Saray'ın mesaj yönetimini devralıyor.

Zacharia aynı zamanda dört çocuk annesi. Pepperdine Üniversitesi ve Pepperdine Caruso Hukuk Fakültesi mezunu olan avukat, Haziran'dan bu yana Truth Social'ı işleten Trump Media & Technology Group'ta kıdemli iletişim danışmanı olarak çalışıyordu. Daha önce Richard Grenell'in kurduğu Fix California'da hukuk danışmanlığı yapmış, Tricia McLaughlin'in Kristi Noem'le birlikte ayrılmasının ardından ise bir süre ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın sözcülüğünü üstlenmişti. Fox News, Newsmax ve CNN'de konuk olarak da sık sık ekranlara çıktı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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