Donald Trump'ın Atadığı Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia: Kolomb Günü'nde Göreve Başlıyor

Trump, atamayı Truth Social hesabından duyurdu. Başkan, Zacharia için 'Katie, en başından beri manevi olarak yanımda oldu' ifadesini kullandı. Atama haberi ilk olarak 9 Ekim Cuma günü gelmiş, bir Beyaz Saray yetkilisi de teklifi aynı gün doğrulamıştı.

Zacharia'nın görevi Kolomb Günü olan 12 Ekim'de devraldığı belirtiliyor. Ertesi gün, yani 13 Ekim Salı sabahı yerel saatle 09.30'da Beyaz Saray Basın Brifing Salonu'nda gazetecilerle ilk kez bir araya gelecek. Brifingin, yeni sözcünün basınla kuracağı ilişkinin tonunu göstermesi bekleniyor.