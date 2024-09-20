Teksas'ta Otel Odasında Saklanan Silahlı Bir Suçluyu Robot SWAT ile Yakaladılar

Teknoloji son yıllarda akılalmaz bir hızla gelişiyor. Robotlar ve yapay zeka artık hayatımızın hemen hemen her alanına girdi. ABD'de bir robot, saklanan bir suçluyu etkisiz hale getirmek için kullanıldı.
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Otel odasında saklanan suçluyu yakalamak için odanın balkonuna robot SWAT konuldu.
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Suçlunun üzerine çarşaf atıp ateş ederek kurtulmaya çalıştığı robot otel odasına göz yaşartıcı gaz sıkınca suçlular dışarı çıkmak zorunda kaldı.
İşte o anlar;
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