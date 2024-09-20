Peki Neden? Afrikalı Bir Grup Çocuk Donald Trump'a Yapılan Suikast Girişimini Canlandırdı

Geçtiğimiz aylarda Donald Trump'a, bir mitingi sırasında suikast girişiminde bulunulmuş, o olay tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Suikast girişiminden küçük bir yarayla kurtulan Trump'ın o anı elbette sosyal medyanın ve komedi skeçlerinin de konusu oldu.