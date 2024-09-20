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Peki Neden? Afrikalı Bir Grup Çocuk Donald Trump'a Yapılan Suikast Girişimini Canlandırdı

Peki Neden? Afrikalı Bir Grup Çocuk Donald Trump'a Yapılan Suikast Girişimini Canlandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 20:54

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Geçtiğimiz aylarda Donald Trump'a, bir mitingi sırasında suikast girişiminde bulunulmuş, o olay tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Suikast girişiminden küçük bir yarayla kurtulan Trump'ın o anı elbette sosyal medyanın ve komedi skeçlerinin de konusu oldu.

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Afrikalı bir grup çocuğa, Trump'a yapılan suikast girişiminin canlandırması yaptırıldı.

Afrikalı bir grup çocuğa, Trump'a yapılan suikast girişiminin canlandırması yaptırıldı.

Çocukların büyük bir profesyonellikle canlandırdı o anlara "Neden böyle bir video yapıldı?" soruları geldi.

Çocukların büyük bir profesyonellikle canlandırdı o anlara "Neden böyle bir video yapıldı?" soruları geldi.

İşte o video;

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