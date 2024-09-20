Peki Neden? Afrikalı Bir Grup Çocuk Donald Trump'a Yapılan Suikast Girişimini Canlandırdı

Geçtiğimiz aylarda Donald Trump'a, bir mitingi sırasında suikast girişiminde bulunulmuş, o olay tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Suikast girişiminden küçük bir yarayla kurtulan Trump'ın o anı elbette sosyal medyanın ve komedi skeçlerinin de konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afrikalı bir grup çocuğa, Trump'a yapılan suikast girişiminin canlandırması yaptırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocukların büyük bir profesyonellikle canlandırdı o anlara "Neden böyle bir video yapıldı?" soruları geldi.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın