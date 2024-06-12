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Teknolojinin Nimetlerinden Sonuna Kadar Faydalananlarda Bugün: Doblo'sunu Drone ile Yıkadı!

Teknolojinin Nimetlerinden Sonuna Kadar Faydalananlarda Bugün: Doblo'sunu Drone ile Yıkadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 11:54

Yurdum insanı teknolojinin tüm nimetlerinden sonuna kadar yararlanma konusunda bir hayli kararlı. Son olarak Kahramanmaraş'ta bir vatandaş drone ile aracını yıkadı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral olurken tabiki yorumlar da gecikmedi.

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İnsansız hava uçakları sadece keşif, gözetleme, ulaştırma, güvenlik gibi alanlarda kullanılıyor sanmayın.

İnsansız hava uçakları sadece keşif, gözetleme, ulaştırma, güvenlik gibi alanlarda kullanılıyor sanmayın.

Son dönemlerde farklı birçok alanda kullanılan drone'ler bu kez araba yıkama aracı olarak kullanıldı.

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş drone kullanarak aracını dakikalarca yıkadı.

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş drone kullanarak aracını dakikalarca yıkadı.

Dış çekimlerde de drone kullanıldığını gördük güzel sonuçlar da elde ediliyor ancak drone ile araç yıkandığını ilk kez gördük.

E tabi sosyal medyaya düşen bu videoya yorum gelmez mi, gelir!

E tabi sosyal medyaya düşen bu videoya yorum gelmez mi, gelir!
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Destekleyenler, keyif alanlar mı dersiniz, 'Allah akıl fikir versin' diyenler mi.

Videoyu Buradan İzleyebilirsiniz👇🏻

Zekice olduğunu düşünenler de var,

Zekice olduğunu düşünenler de var,
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Şaşırmadığını söyleyenler de.

Şaşırmadığını söyleyenler de.
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Sizde de mükemmel mi?

Sizde de mükemmel mi?
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Yok artık👀

Yok artık👀
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Olabilir mi?🧐

Olabilir mi?🧐
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😵💫

😵💫
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Orası öyle👍

Orası öyle👍
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