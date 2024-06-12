Teknolojinin Nimetlerinden Sonuna Kadar Faydalananlarda Bugün: Doblo'sunu Drone ile Yıkadı!
Teknolojinin Nimetlerinden Sonuna Kadar Faydalananlarda Bugün: Doblo'sunu Drone ile Yıkadı!
Yurdum insanı teknolojinin tüm nimetlerinden sonuna kadar yararlanma konusunda bir hayli kararlı. Son olarak Kahramanmaraş'ta bir vatandaş drone ile aracını yıkadı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral olurken tabiki yorumlar da gecikmedi.
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İnsansız hava uçakları sadece keşif, gözetleme, ulaştırma, güvenlik gibi alanlarda kullanılıyor sanmayın.
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş drone kullanarak aracını dakikalarca yıkadı.
E tabi sosyal medyaya düşen bu videoya yorum gelmez mi, gelir!
Videoyu Buradan İzleyebilirsiniz👇🏻
Zekice olduğunu düşünenler de var,
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Şaşırmadığını söyleyenler de.
Sizde de mükemmel mi?
Yok artık👀
Olabilir mi?🧐
😵💫
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Orası öyle👍
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