Evini Göletin Üstüne Yaptı: Salonun Zeminini Açıp Koltuğundan Balık Tutuyor
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Paul Phillips, balık tutmayı o kadar seviyordu ki kendi kazdığı göletin üstüne bir ev yaptırdı. Oturma odasının zeminine bir kapak açtırdı ve sallanan sandalyesinde otururken bu kapaktan balık tutmaya başladı. Ev 2016'da yerel basında haber olunca dünya gündemine taşındı.
Bir gölde balık tutması engellenince kendi göletini kazdı
Her gün balık tutuyor, komşularını da evine davet ediyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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