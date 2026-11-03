Evini Göletin Üstüne Yaptı: Salonun Zeminini Açıp Koltuğundan Balık Tutuyor

Phillips'in bu evi yaptırma fikri, Oologah Gölü'nde bir adamın ona orada balık tutamayacağını söylemesiyle başladı. Phillips, 'Bir gün kendime ait bir yerim olacak ve kimse bana orada balık tutamayacağımı söyleyemeyecek' diye düşündüğünü anlattı.

Kiraladığı bir iş makinesiyle büyük bir gölet kazdı ve Eylül 2014'te göletin bir köşesinde yaklaşık 170 metrekarelik evin inşaatına başladı. Evin üç tarafındaki verandadan da balık tutulabiliyor.