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Evini Göletin Üstüne Yaptı: Salonun Zeminini Açıp Koltuğundan Balık Tutuyor

Evini Göletin Üstüne Yaptı: Salonun Zeminini Açıp Koltuğundan Balık Tutuyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 14:59
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Paul Phillips, balık tutmayı o kadar seviyordu ki kendi kazdığı göletin üstüne bir ev yaptırdı. Oturma odasının zeminine bir kapak açtırdı ve sallanan sandalyesinde otururken bu kapaktan balık tutmaya başladı. Ev 2016'da yerel basında haber olunca dünya gündemine taşındı.

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Bir gölde balık tutması engellenince kendi göletini kazdı

Bir gölde balık tutması engellenince kendi göletini kazdı

Phillips'in bu evi yaptırma fikri, Oologah Gölü'nde bir adamın ona orada balık tutamayacağını söylemesiyle başladı. Phillips, 'Bir gün kendime ait bir yerim olacak ve kimse bana orada balık tutamayacağımı söyleyemeyecek' diye düşündüğünü anlattı.

Kiraladığı bir iş makinesiyle büyük bir gölet kazdı ve Eylül 2014'te göletin bir köşesinde yaklaşık 170 metrekarelik evin inşaatına başladı. Evin üç tarafındaki verandadan da balık tutulabiliyor.

Her gün balık tutuyor, komşularını da evine davet ediyor

Her gün balık tutuyor, komşularını da evine davet ediyor

'Balık tutmayı seviyorum, her gün balık tutuyorum' diyen Phillips, evini komşularıyla da paylaştı. Yan komşusunun da balık tutmayı çok sevdiğini anlatan Phillips, bir başka komşusunun baharda kurbağa seslerini duymak için sabırsızlandığını söyledi.

Phillips 2016'da evi satışa çıkardı. Amacı daha büyük bir göletin üstüne daha büyük bir ev yapmak ve daha büyük balıklar tutmaktı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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