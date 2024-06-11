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Çizgi Film Karakterine Shopla Müstehcen Kıyafet Giydirildi: "Bir Tek Çocukluğumuz Kalmıştı..."

Çizgi Film Karakterine Shopla Müstehcen Kıyafet Giydirildi: "Bir Tek Çocukluğumuz Kalmıştı..."

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.06.2024 - 23:41

1992 yılında ABD'de yayınlanmaya başlayan Rahat Koltuk adlı çizgi film, daha sonra ülkemizde de ekranlara gelmeye başlamıştı. Çizgi filmi izleyenler hatırlar, kocaman bir koltukta yaşayan bir ablamız, saatli halısının üzerinde esneme hareketleri yapar, ekran başındaki çocukları da kendisine eşlik etmek için çağırırdı. 

Sosyal medyada bu masum ablamıza ise çirkin bir shop yapıldı... 👇🏻

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Bu çizgi filmi hatırlayanlar, çocukluğunda ekran başında ablamızla birlikte esneme hareketleri yapanlar burada mı?

Bu çizgi filmi hatırlayanlar, çocukluğunda ekran başında ablamızla birlikte esneme hareketleri yapanlar burada mı?

1992'de ABD'de yayınlanmaya başlayan Rahat Koltuk, daha sonraki yıllarda ülkemizde de ekranlara gelmeye başlamıştı. Bilmeyenler için özetleyelim, görmüş olduğunuz ablamız kocaman koltuğunda sürdürüyordu hayatını.

Bir bölümde ise saat şeklindeki halının üzerinde yatıyor, esneme hareketlerini yapıyordu. Hatta çocukları da kendisine eşlik etmeye davet ediyordu.

Bir bölümde ise saat şeklindeki halının üzerinde yatıyor, esneme hareketlerini yapıyordu. Hatta çocukları da kendisine eşlik etmeye davet ediyordu.

Fakat gelin görün ki bu masum çizgi film, son olarak sosyal medya kullanıcılarının eline düştü.

Bir kullanıcı, yukarıda görmüş olduğunuz kıyafetleri giyerek esneme hareketleri yapan ablamızı, bu hale getirdi;

Bir kullanıcı, yukarıda görmüş olduğunuz kıyafetleri giyerek esneme hareketleri yapan ablamızı, bu hale getirdi;
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Bu paylaşıma ise sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

Bu paylaşıma ise sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.
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