Çizgi Film Karakterine Shopla Müstehcen Kıyafet Giydirildi: "Bir Tek Çocukluğumuz Kalmıştı..."

1992 yılında ABD'de yayınlanmaya başlayan Rahat Koltuk adlı çizgi film, daha sonra ülkemizde de ekranlara gelmeye başlamıştı. Çizgi filmi izleyenler hatırlar, kocaman bir koltukta yaşayan bir ablamız, saatli halısının üzerinde esneme hareketleri yapar, ekran başındaki çocukları da kendisine eşlik etmek için çağırırdı.

Sosyal medyada bu masum ablamıza ise çirkin bir shop yapıldı... 👇🏻