Çizgi Film Karakterine Shopla Müstehcen Kıyafet Giydirildi: "Bir Tek Çocukluğumuz Kalmıştı..."
Çizgi Film Karakterine Shopla Müstehcen Kıyafet Giydirildi: "Bir Tek Çocukluğumuz Kalmıştı..."
1992 yılında ABD'de yayınlanmaya başlayan Rahat Koltuk adlı çizgi film, daha sonra ülkemizde de ekranlara gelmeye başlamıştı. Çizgi filmi izleyenler hatırlar, kocaman bir koltukta yaşayan bir ablamız, saatli halısının üzerinde esneme hareketleri yapar, ekran başındaki çocukları da kendisine eşlik etmek için çağırırdı.
Sosyal medyada bu masum ablamıza ise çirkin bir shop yapıldı... 👇🏻
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Bu çizgi filmi hatırlayanlar, çocukluğunda ekran başında ablamızla birlikte esneme hareketleri yapanlar burada mı?
Bir bölümde ise saat şeklindeki halının üzerinde yatıyor, esneme hareketlerini yapıyordu. Hatta çocukları da kendisine eşlik etmeye davet ediyordu.
Bir kullanıcı, yukarıda görmüş olduğunuz kıyafetleri giyerek esneme hareketleri yapan ablamızı, bu hale getirdi;
Bu paylaşıma ise sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.
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