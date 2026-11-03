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Kısacık Süren Yolculuğa Üzüldü: “Zeyşan” Meltem Akçöl’den Sevdam Karadeniz’e Hüzünlü Veda

Kısacık Süren Yolculuğa Üzüldü: “Zeyşan” Meltem Akçöl’den Sevdam Karadeniz’e Hüzünlü Veda

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 15:16
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NOW'un erken final kararı alınan dizisi Sevdam Karadeniz, 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen 4. bölümüyle izleyicisine veda etti. Zeyşan'a hayat veren Meltem Akçöl de final akşamı Instagram hesabından hüzünlü bir veda paylaşımı yaptı. Kısa süren yolculuğa duyduğu üzüntüyü dile getiren oyuncunun satırları dikkat çekti.

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Meltem Akçöl, Sevdam Karadeniz'in kısacık süren yolculuğuna üzüldüğünü dile getirdi.

Meltem Akçöl, Sevdam Karadeniz'in kısacık süren yolculuğuna üzüldüğünü dile getirdi.

Sevdam Karadeniz, 2 Kasım akşamı ekrana gelen final bölümüyle yolun sonuna geldi. Dizinin erkek başrolü Erdem Adilce'nin ardından partneri Meltem Akçöl'den de hüzünlü bir ayrılık paylaşımı geldi. Genç oyuncu, ellerinde olmayan sebeplerle kısacık süren bir ekran yolculuğu yaşadıklarını, ancak bu kısa sürede sezonlarca çalışsalar bulamayacakları bir dostluğun içinde kendilerini bulduklarını yazdı.

Akçöl, Zeyşan ile Kuzey'in hikâyesine bir 'son' sunamadıklarını da üzülerek hatırlattı. Kuzey'i canlandıran partneri Erdem Adilce'ye, yönetmenlere, görüntü yönetmenine ve tüm oyuncu ve ekip arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Meltem Akçöl, "Başka bir evrende kıymet gördüğü versiyonuna inanıyoruz" dedi.

Meltem Akçöl, "Başka bir evrende kıymet gördüğü versiyonuna inanıyoruz" dedi.

Oyuncu, ekip olarak ortaya koydukları emeğin altını çizdi. 'Gözümüzü kırpmadan çalıştığımız, kalbimizi ortaya koyduğumuz şahane bir iş çıkardık' diyen Akçöl, 'Başka bi evrende kıymet gördüğü versiyonuna inanıyoruz' cümlesiyle dizinin erken vedasına duyduğu hüznü özetledi.

Kalbinde değerinin daima ayrı kalacağını söylediği Sevdam Karadeniz için yapımcı Banu Akdeniz'in Mia Yapım'ına da şükranlarını iletti.

Meltem Akçöl, dizinin "bu sistemde" reyting karşılığını bulamadığını söyleyerek seyirciye teşekkür etti.

Meltem Akçöl, dizinin "bu sistemde" reyting karşılığını bulamadığını söyleyerek seyirciye teşekkür etti.

Paylaşımın son bölümü doğrudan izleyicilere sesleniyordu. Akçöl, dizinin 'bu sistemde' reyting karşılığını bulamasa da sosyal medyada ilk bölümden itibaren çok ciddi bir kucaklamayla karşılandığını ve alkışlarla uğurlandığını yazdı. 'Hiçbir zaman unutamayacağımız bir destek gördük. Bizim içimiz rahat, biz yaptığımız işin karşılığını siz kıymetli seyircimizden gördük' diyen oyuncu, mesajını 'Bu akşam son kez Sevdam Karadeniz!' sözleriyle noktaladı.

Bu sözler boşuna değildi. Dizi, ekrana gelmeden önce de aralarında başrollerin bulunduğu altı oyuncunun projeden ayrılmasıyla gündem olmuştu. 12 Ekim'de Total'de 2,11 ile başlayan Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünün ardından final kararıyla sarsılmıştı. Final bölümü ise Total'de 0,91 ile 34. sırada kaldı ve dizi ilk 30'a giremeden ekranlara veda etti.

Öte yandan Kuzey'e hayat veren Erdem Adilce de finalin ardından 'reyting cihazlarının görmediği' izleyicilere seslendiği bir veda mesajı yayınlamıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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