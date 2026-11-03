Kısacık Süren Yolculuğa Üzüldü: “Zeyşan” Meltem Akçöl’den Sevdam Karadeniz’e Hüzünlü Veda
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
NOW'un erken final kararı alınan dizisi Sevdam Karadeniz, 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen 4. bölümüyle izleyicisine veda etti. Zeyşan'a hayat veren Meltem Akçöl de final akşamı Instagram hesabından hüzünlü bir veda paylaşımı yaptı. Kısa süren yolculuğa duyduğu üzüntüyü dile getiren oyuncunun satırları dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Meltem Akçöl, Sevdam Karadeniz'in kısacık süren yolculuğuna üzüldüğünü dile getirdi.
Meltem Akçöl, "Başka bir evrende kıymet gördüğü versiyonuna inanıyoruz" dedi.
Meltem Akçöl, dizinin "bu sistemde" reyting karşılığını bulamadığını söyleyerek seyirciye teşekkür etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın