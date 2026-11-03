Kısacık Süren Yolculuğa Üzüldü: “Zeyşan” Meltem Akçöl’den Sevdam Karadeniz’e Hüzünlü Veda

Sevdam Karadeniz, 2 Kasım akşamı ekrana gelen final bölümüyle yolun sonuna geldi. Dizinin erkek başrolü Erdem Adilce'nin ardından partneri Meltem Akçöl'den de hüzünlü bir ayrılık paylaşımı geldi. Genç oyuncu, ellerinde olmayan sebeplerle kısacık süren bir ekran yolculuğu yaşadıklarını, ancak bu kısa sürede sezonlarca çalışsalar bulamayacakları bir dostluğun içinde kendilerini bulduklarını yazdı.

Akçöl, Zeyşan ile Kuzey'in hikâyesine bir 'son' sunamadıklarını da üzülerek hatırlattı. Kuzey'i canlandıran partneri Erdem Adilce'ye, yönetmenlere, görüntü yönetmenine ve tüm oyuncu ve ekip arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür etti.