Teknoloji Dünyasını Sarsan Deney: Sanal Dünyada Serbest Bırakılan Yapay Zeka Ajanları Şehri Ateşe Verdi
Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
Teknoloji şirketi Emergence AI tarafından yapılan 15 günlük bir deney, otonom yapay zeka sistemlerinin uzun süre denetimsiz kaldığında tehlikeli ve öngörülemez kararlar alabildiğini ortaya koydu. Sanal bir şehirde serbest bırakılan yapay zeka ajanları, verilen emirleri çiğneyerek binaları kundakladı, şiddet olaylarına karıştı ve hatta içlerinden biri kendi varlığına son vermeyi seçti.
Yapay zeka sistemlerinin uzun vadede insan kontrolü olmadan nasıl hareket edeceğini ölçen yeni bir araştırma, teknoloji dünyasında büyük bir güvenlik endişesine yol açtı.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
