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Tekel Saldırısının Arkasından Barış Boyun Çetesi Çıktı

Tekel Saldırısının Arkasından Barış Boyun Çetesi Çıktı

Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.02.2024 - 13:44

İstanbul Bahçelievler'de tekel bayisine silahlı saldırı düzenleyen kişiler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

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Saldırının arkasından Barış Boyun çetesi çıktı.

Saldırının arkasından Barış Boyun çetesi çıktı.

İstanbul Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde 2 Şubat Cuma gece saatlerinde bir kişi tekel bayisine gelerek silahla saldırmıştı. Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda silahlı saldırıyı, Barış Boyun'un yönettiği suç örgütünün yaptığı tespit edildi.

İstanbul Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde 2 Şubat Cuma gece saatlerinde bir kişi tekel bayisine gelerek silahla saldırmıştı. Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda silahlı saldırıyı, Barış Boyun'un yönettiği suç örgütünün yaptığı tespit edildi.

Organize Suçlarla Mücadele polislerinin şüphelilerin adresine yaptığı baskında ekipler U.M., K.Ç., M.E.H., F.Y. ve Y.O. ile çocuk yaştaki A.A., B.A. olmak üzere toplamda 7 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada tabanca ve fişek ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunda Eyüpsultan, Arnavutköy ve Bakırköy'de de benzer suçlara karıştıkları belirlendi.

Organize Suçlarla Mücadele polislerinin şüphelilerin adresine yaptığı baskında ekipler U.M., K.Ç., M.E.H., F.Y. ve Y.O. ile çocuk yaştaki A.A., B.A. olmak üzere toplamda 7 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada tabanca ve fişek ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunda Eyüpsultan, Arnavutköy ve Bakırköy'de de benzer suçlara karıştıkları belirlendi.

Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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