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Issız Adam'ın Alper'iydi: Cemal Hünal'ın 13 Yıllık Evliliği Bitti

Issız Adam'ın Alper'iydi: Cemal Hünal'ın 13 Yıllık Evliliği Bitti

Boşanma
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.02.2024 - 12:15

2008 yılında vizyona giren ve yıllardır izleyen herkesi hüzünlendiren Issız Adam filminin Alper'i Cemal Hünal, evliliği hakkında aldığı karar ile gündeme geldi. 

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2008 yapımı 'Issız Adam' filminin başrol oyuncusu Cemal Hünal; 'Paramparça', 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Tozkoparan' gibi dizilerde de rol almıştı.

2008 yapımı 'Issız Adam' filminin başrol oyuncusu Cemal Hünal; 'Paramparça', 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Tozkoparan' gibi dizilerde de rol almıştı.

2021 yılında Survivor'a da katılan ünlü oyuncu Cemal Hünal, Lale Cangal ile 2011 yılında evlenmişti.

2021 yılında Survivor'a da katılan ünlü oyuncu Cemal Hünal, Lale Cangal ile 2011 yılında evlenmişti.

Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, Issız Adam'daki rolünün izleyenleri çok etkilediğini söyleyerek "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim" diyerek övünmüştü.

Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, Issız Adam'daki rolünün izleyenleri çok etkilediğini söyleyerek "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim" diyerek övünmüştü.

Ancak ünlü oyuncu Cemal Hünal'dan kötü haber geldi. Tasarımcı olan 13 yıllık eşi Lale Cangal ile yollarını ayıran Hünal'ın evliliği tek celsede bitirdi.

Ancak ünlü oyuncu Cemal Hünal'dan kötü haber geldi. Tasarımcı olan 13 yıllık eşi Lale Cangal ile yollarını ayıran Hünal'ın evliliği tek celsede bitirdi.
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