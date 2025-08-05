Tek Soruluk 2025 Ekonomik Krizi Anketi

Türkiye tarihi boyunca pek çok ekonomik kriz, devalüasyon, işsizlik dalgaları gördü. Ancak her yeni kriz için söylenen öncekinden daha kötü olduğuydu. Teknik olarak ekonomistler kriz demese de pek çok sektörde sıkıntılar mevcut. Peki sizce 2025 yılında Türkiye'de ekonomik kriz var mı? Sadece tek soru...