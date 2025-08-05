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Tek Soruluk 2025 Ekonomik Krizi Anketi

Tek Soruluk 2025 Ekonomik Krizi Anketi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.08.2025 - 11:37

Türkiye tarihi boyunca pek çok ekonomik kriz, devalüasyon, işsizlik dalgaları gördü. Ancak her yeni kriz için söylenen öncekinden daha kötü olduğuydu. Teknik olarak ekonomistler kriz demese de pek çok sektörde sıkıntılar mevcut. Peki sizce 2025 yılında Türkiye'de ekonomik kriz var mı? Sadece tek soru...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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