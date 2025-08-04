Kişilik Testi: Ne Kadar Derinsin?
Bazı insanlar yüzeyseldir; duygularını, düşüncelerini bile tanımadan yaşar giderler. Bazılarıysa... bir bakışın altında romanlar yatar. Sen hangisisin? Bu testte vereceğin cevaplarla iç dünyana kısa bir dalış yapacağız. Gerçekten derin biri misin, yoksa sadece öyle mi görünüyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İnsanlarla tanıştığında ilk ne dikkatini çeker?
4. En çok ne zaman içine dönersin?
5. Hayatın anlamını düşündün mü hiç?
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6. Birini sevdiğinde nasıl seversin?
7. Rüyaların senin için ne ifade eder?
8. Günlük tutar mısın ya da bir şeyler yazar mısın?
9. Duygularını nasıl tarif edersin?
10. Aşk mı mantık mı?
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Sen %100 derinsin!
Sen %70 derinsin!
Sen %45 derinsin!
Sen %20 derinsin!
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