Taylor Swift ABD Ekonomisini Alt Üst Etti: Konser Vereceği Şehirlerde Harcama Patlaması Yaşanıyor
Taylor Swift ABD Ekonomisini Alt Üst Etti: Konser Vereceği Şehirlerde Harcama Patlaması Yaşanıyor
Albümleri satış ve dinlenme rekoru kıran 14 Grammy Ödüllü Taylor Swift, ABD ekonomisinde de hatrı sayılır bir etki yaratıyor. Ünlü şarkıcının The Eras adını verdiği turnenin ekonomiye 5.7 milyar katkı sağlayacağı öngörülüyor. Öyle ki Swift, turne kapsamında nerede konser verirse o bölgede konaklama, yiyecek ve içecek harcamalarında patlama yaşanıyor.
Kaynak: CBS News
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ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift, 'tüm zamanların en iyi 100 söz yazarı'ndan biri. Toplamda 14 Grammy, 1 Emmy, 23 Billboard ve 12 Country Müzik Ödülü sahibi Taylor Swift, bu ödüllerle 6 Guinness Dünya Rekoru'na sahip.
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Şarkıları dinlenme rekoru kıran Taylor Swift'in konserleri sırasında adeta küçük çaplı deprem yaşandığı da biliniyor. Bu deprem mecazi anlamda değil...
Dünyaca ünlü pop yıldızının ABD ekonomisinde de önemli yeri mevcut. Çünkü Taylor Swift'in konser verdiği kentlerde konaklama, yiyecek ve içecek sektörü harcamalarında patlama yaşanıyor.
Swift'in geçen sene başlattığı The Eras turnesinin ABD ekonomisine 5.7 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.
Bu yılın sonunda bitecek turnenin toplam katkısının 10 milyar dolar olması öngörülüyor.
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