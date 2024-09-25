Taylor Swift ABD Ekonomisini Alt Üst Etti: Konser Vereceği Şehirlerde Harcama Patlaması Yaşanıyor

Albümleri satış ve dinlenme rekoru kıran 14 Grammy Ödüllü Taylor Swift, ABD ekonomisinde de hatrı sayılır bir etki yaratıyor. Ünlü şarkıcının The Eras adını verdiği turnenin ekonomiye 5.7 milyar katkı sağlayacağı öngörülüyor. Öyle ki Swift, turne kapsamında nerede konser verirse o bölgede konaklama, yiyecek ve içecek harcamalarında patlama yaşanıyor.

Kaynak: CBS News