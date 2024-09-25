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Taylor Swift ABD Ekonomisini Alt Üst Etti: Konser Vereceği Şehirlerde Harcama Patlaması Yaşanıyor

Taylor Swift ABD Ekonomisini Alt Üst Etti: Konser Vereceği Şehirlerde Harcama Patlaması Yaşanıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.09.2024 - 14:54

Albümleri satış ve dinlenme rekoru kıran 14 Grammy Ödüllü Taylor Swift, ABD ekonomisinde de hatrı sayılır bir etki yaratıyor. Ünlü şarkıcının The Eras adını verdiği turnenin ekonomiye 5.7 milyar katkı sağlayacağı öngörülüyor. Öyle ki Swift, turne kapsamında nerede konser verirse o bölgede konaklama, yiyecek ve içecek harcamalarında patlama yaşanıyor. 

Kaynak: CBS News

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ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift, 'tüm zamanların en iyi 100 söz yazarı'ndan biri. Toplamda 14 Grammy, 1 Emmy, 23 Billboard ve 12 Country Müzik Ödülü sahibi Taylor Swift, bu ödüllerle 6 Guinness Dünya Rekoru'na sahip.

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift, 'tüm zamanların en iyi 100 söz yazarı'ndan biri. Toplamda 14 Grammy, 1 Emmy, 23 Billboard ve 12 Country Müzik Ödülü sahibi Taylor Swift, bu ödüllerle 6 Guinness Dünya Rekoru'na sahip.

Şarkıları dinlenme rekoru kıran Taylor Swift'in konserleri sırasında adeta küçük çaplı deprem yaşandığı da biliniyor. Bu deprem mecazi anlamda değil...

Şarkıları dinlenme rekoru kıran Taylor Swift'in konserleri sırasında adeta küçük çaplı deprem yaşandığı da biliniyor. Bu deprem mecazi anlamda değil...

Haziran ayında Swift'in Edinburgh kentinde konserine 200 binden fazla kişi katılmıştı. On binlerce insanın aynı anda şarkı söylemesi, zıplaması ve ses sistemi sismik kayıtlara göre 2.3 büyüklüğünde bir sarsıntıya yol açmıştı.

Dünyaca ünlü pop yıldızının ABD ekonomisinde de önemli yeri mevcut. Çünkü Taylor Swift'in konser verdiği kentlerde konaklama, yiyecek ve içecek sektörü harcamalarında patlama yaşanıyor.

Dünyaca ünlü pop yıldızının ABD ekonomisinde de önemli yeri mevcut. Çünkü Taylor Swift'in konser verdiği kentlerde konaklama, yiyecek ve içecek sektörü harcamalarında patlama yaşanıyor.

Swift'in geçen sene başlattığı The Eras turnesinin ABD ekonomisine 5.7 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Swift'in geçen sene başlattığı The Eras turnesinin ABD ekonomisine 5.7 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Bu yılın sonunda bitecek turnenin toplam katkısının 10 milyar dolar olması öngörülüyor.

Bu yılın sonunda bitecek turnenin toplam katkısının 10 milyar dolar olması öngörülüyor.

CBC News'in haberine göre Swift'in konserleri hava yollarını da etkiliyor. Swift'in konser düzenleyeceği kentlere uçuşlarda yüzde 25'lik artış yaşandı. 

Indianapolis, Miami ve New Orleans'taki konser tarihlerine yakın günlerde uçuşlar şimdiden yüzde 70 dolu.

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