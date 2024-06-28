Tatilde Yaşadıkları En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizin Kanını Donduran Kişiler

'Nereye gitmem gerektiğini söyledim ve arka koltuğa atladım. Otelime gitmediğimizi fark ettim. Çok garip davranıyorlardı, telefon görüşmeleri yapıyorlardı, 'benzin almak' için bir benzin istasyonunda durdular. Bu olanlar olurken çok hızlı bir şekilde ayılmaya başladım. Benzin istasyonunda, istasyonun 'nakit kabul etmediğini' söylediler ve sadece beni oyalıyorlardı.

Cebimden 20 dolar çıkardım, orta konsola koydum ve şans eseri arabadan indim, benzin istasyonuna koştum ve 15 dakika orada bekledim. Bir süre sonra otelime doğru koşarak oradan uzaklaştım ve güvenli bir şekilde otelime vardım.'