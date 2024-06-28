Tatilde Yaşadıkları En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizin Kanını Donduran Kişiler
Tatilde Yaşadıkları En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizin Kanını Donduran Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde insanların tatilde yaşadıkları en korkunç olayları anlatıyor olacağız. Aklınıza benzer anılar geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Sahilde tatildeyken küçük kardeşimi kaybettik. Bir saat boyunca aradıktan sonra sahildeki barda motorcularla beraber oturup patlamış mısır yerken bulduk."
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2. "Meksikada markette kaybolmuştum."
3. "Dağda daracık bir yoldan otobüsle geçmiştik. Camdan bakınca uçurumu görebiliyordum!"
4. "Bir arkadaşım Costa Rica'da sörf yaparken açıklarda yorgun bir baba ve iki çocuğunu görmüştü."
5. "Meksika'da sahilde kamp kurmuştuk...Akşam biz uyurken bütün eşyalarımızı çalmışlardı."
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6. "Kaldığım otelde hemen yanımda kalan kadın öldürülmüştü."
7. "Delhi'den Dharmsala'ya gece saatlerinde otobüsle seyahat ediyordum. Bir benzin istasyonunda durduk, ben de tuvalete gittim."
8. "Teyzem tatilde aldığı bir ilaca alerjik reaksiyonlar göstermiş ve vefat etmişti."
9. "New Orleans'ta çok sarhoş oldum. Telefonumun şarjı bitti ve Uber çağıramadım. Otelimi görebildiğim için yürümeye karar verdim. İki kadın beni yürürken gördü ve bırakmalarını isteyip istemediğimi sordular. Ben de kabul ettim."
10. "İlk yurtdışı seyahatimin ilk günü, tek başıma seyahat ediyordum. Londra'da bir pub'a gittim, birkaç pint içtim. Otelime dönmek için kapıdan çıktım ve bir genç tarafından jiletle saldırıya uğradım."
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11. "2013 yılında annemle birlikte Nikaragua'da bir pazarda kahve içiyorduk, yol kenarında kendi halimizde oturuyorduk. Birdenbire bir motosiklet kavşakta durdu, bir grup adam sohbet ediyordu. Motosikletteki adamlar yarı otomatik bir silah çıkardılar ve dört kişiyi vurup uzaklaştılar."
12. "Bolivya'da motorumla yolculuk yapıyordum."
13. "12 yaşındayken babam beni Büyük Kanyon'a götürdü. Babamın kötü bir artriti vardı ve iyi yürüyemiyordu, bu yüzden bir patikada yürümek isteyip istemediğini sordum ve o da kalacağını ama benim gidebileceğimi söyledi."
14. "Vietnam'da maymun parkındayken oradaki maymunlardan birisi yanağımı ısırdı ve hastaneye gitmek zorunda kaldım."
15. "Kız grubuyla Catalina Adası'nda sırt çantalı bir gezi yapıyorduk. Gece için kamp kurduk, sonra bir çadırda toplandık ve bir bufalo sürüsü tam kampımızın yanına doğru koşarak geldi, çadırın etrafında koştu ve geceyi orada geçirdi. Korkudan neredeyse altıma yaptım..."
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