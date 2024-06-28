Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Tatilde Yaşadıkları En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizin Kanını Donduran Kişiler

Tatilde Yaşadıkları En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizin Kanını Donduran Kişiler

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 17:01

Bugünkü içeriğimizde insanların tatilde yaşadıkları en korkunç olayları anlatıyor olacağız. Aklınıza benzer anılar geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Sahilde tatildeyken küçük kardeşimi kaybettik. Bir saat boyunca aradıktan sonra sahildeki barda motorcularla beraber oturup patlamış mısır yerken bulduk."

1. "Sahilde tatildeyken küçük kardeşimi kaybettik. Bir saat boyunca aradıktan sonra sahildeki barda motorcularla beraber oturup patlamış mısır yerken bulduk."

'Motorcular kaybolduğunu anlayıp, ailesi gelesiye kadar beklemeye karar vermiş.'

2. "Meksikada markette kaybolmuştum."

2. "Meksikada markette kaybolmuştum."

'Etraftaki bir adama ailemi kaybettiğimi söyledim ve adam bana dönüp, 'sana yeni bir aile buluruz,' dedi. Tam o sırada babam geldi.'

3. "Dağda daracık bir yoldan otobüsle geçmiştik. Camdan bakınca uçurumu görebiliyordum!"

3. "Dağda daracık bir yoldan otobüsle geçmiştik. Camdan bakınca uçurumu görebiliyordum!"

4. "Bir arkadaşım Costa Rica'da sörf yaparken açıklarda yorgun bir baba ve iki çocuğunu görmüştü."

4. "Bir arkadaşım Costa Rica'da sörf yaparken açıklarda yorgun bir baba ve iki çocuğunu görmüştü."

'Baba, çocuklarını kıyıya götürmesini istedi ve o da öyle yaptı. Geri döndüğündeyse adam çoktan boğulmuştu...'

5. "Meksika'da sahilde kamp kurmuştuk...Akşam biz uyurken bütün eşyalarımızı çalmışlardı."

5. "Meksika'da sahilde kamp kurmuştuk...Akşam biz uyurken bütün eşyalarımızı çalmışlardı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Kaldığım otelde hemen yanımda kalan kadın öldürülmüştü."

6. "Kaldığım otelde hemen yanımda kalan kadın öldürülmüştü."

7. "Delhi'den Dharmsala'ya gece saatlerinde otobüsle seyahat ediyordum. Bir benzin istasyonunda durduk, ben de tuvalete gittim."

7. "Delhi'den Dharmsala'ya gece saatlerinde otobüsle seyahat ediyordum. Bir benzin istasyonunda durduk, ben de tuvalete gittim."

'Sırada en son bendim ve dışarı çıktığımda, otobüs hareket ediyordu. Çılgınca 'Hayır!' diye bağırarak otobüsün peşinden koştum. Biri beni duymuş veya görmüş olmalı ki, otobüs durdu. Gerçekten geride kalsaydım ne yapardım hiç bilmiyorum.'

8. "Teyzem tatilde aldığı bir ilaca alerjik reaksiyonlar göstermiş ve vefat etmişti."

8. "Teyzem tatilde aldığı bir ilaca alerjik reaksiyonlar göstermiş ve vefat etmişti."

'Daha kötüsü aynı tatilde annem de vardı.'

9. "New Orleans'ta çok sarhoş oldum. Telefonumun şarjı bitti ve Uber çağıramadım. Otelimi görebildiğim için yürümeye karar verdim. İki kadın beni yürürken gördü ve bırakmalarını isteyip istemediğimi sordular. Ben de kabul ettim."

9. "New Orleans'ta çok sarhoş oldum. Telefonumun şarjı bitti ve Uber çağıramadım. Otelimi görebildiğim için yürümeye karar verdim. İki kadın beni yürürken gördü ve bırakmalarını isteyip istemediğimi sordular. Ben de kabul ettim."

'Nereye gitmem gerektiğini söyledim ve arka koltuğa atladım. Otelime gitmediğimizi fark ettim. Çok garip davranıyorlardı, telefon görüşmeleri yapıyorlardı, 'benzin almak' için bir benzin istasyonunda durdular. Bu olanlar olurken çok hızlı bir şekilde ayılmaya başladım. Benzin istasyonunda, istasyonun 'nakit kabul etmediğini' söylediler ve sadece beni oyalıyorlardı.

 Cebimden 20 dolar çıkardım, orta konsola koydum ve şans eseri arabadan indim, benzin istasyonuna koştum ve 15 dakika orada bekledim. Bir süre sonra otelime doğru koşarak oradan uzaklaştım ve güvenli bir şekilde otelime vardım.'

10. "İlk yurtdışı seyahatimin ilk günü, tek başıma seyahat ediyordum. Londra'da bir pub'a gittim, birkaç pint içtim. Otelime dönmek için kapıdan çıktım ve bir genç tarafından jiletle saldırıya uğradım."

10. "İlk yurtdışı seyahatimin ilk günü, tek başıma seyahat ediyordum. Londra'da bir pub'a gittim, birkaç pint içtim. Otelime dönmek için kapıdan çıktım ve bir genç tarafından jiletle saldırıya uğradım."

'Yüzümü kemiğe kadar kesti ve sonra şakaklarımı yaraladı. Sonraki üç günü hastanede, görünmez adam gibi bandajlanmış halde geçirdim.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "2013 yılında annemle birlikte Nikaragua'da bir pazarda kahve içiyorduk, yol kenarında kendi halimizde oturuyorduk. Birdenbire bir motosiklet kavşakta durdu, bir grup adam sohbet ediyordu. Motosikletteki adamlar yarı otomatik bir silah çıkardılar ve dört kişiyi vurup uzaklaştılar."

11. "2013 yılında annemle birlikte Nikaragua'da bir pazarda kahve içiyorduk, yol kenarında kendi halimizde oturuyorduk. Birdenbire bir motosiklet kavşakta durdu, bir grup adam sohbet ediyordu. Motosikletteki adamlar yarı otomatik bir silah çıkardılar ve dört kişiyi vurup uzaklaştılar."

12. "Bolivya'da motorumla yolculuk yapıyordum."

12. "Bolivya'da motorumla yolculuk yapıyordum."

'Kontrolü kaybettim ve kocaman bir uçurumun hemen yanında yere düştüm.'

13. "12 yaşındayken babam beni Büyük Kanyon'a götürdü. Babamın kötü bir artriti vardı ve iyi yürüyemiyordu, bu yüzden bir patikada yürümek isteyip istemediğini sordum ve o da kalacağını ama benim gidebileceğimi söyledi."

13. "12 yaşındayken babam beni Büyük Kanyon'a götürdü. Babamın kötü bir artriti vardı ve iyi yürüyemiyordu, bu yüzden bir patikada yürümek isteyip istemediğini sordum ve o da kalacağını ama benim gidebileceğimi söyledi."

'Patikadan aşağı, bir dönüş gibi, sadece biraz yürüdüm. Sonra babamı görebilir miyim diye arkamı döndüm ve dikkatini çekmeye çalışarak el sallıyordum. El sallamaya ve geri çekilmeye devam ettim, sonra döndüm ve arka topuğum Büyük Kanyon'un kenarındaydı...'

14. "Vietnam'da maymun parkındayken oradaki maymunlardan birisi yanağımı ısırdı ve hastaneye gitmek zorunda kaldım."

14. "Vietnam'da maymun parkındayken oradaki maymunlardan birisi yanağımı ısırdı ve hastaneye gitmek zorunda kaldım."

15. "Kız grubuyla Catalina Adası'nda sırt çantalı bir gezi yapıyorduk. Gece için kamp kurduk, sonra bir çadırda toplandık ve bir bufalo sürüsü tam kampımızın yanına doğru koşarak geldi, çadırın etrafında koştu ve geceyi orada geçirdi. Korkudan neredeyse altıma yaptım..."

15. "Kız grubuyla Catalina Adası'nda sırt çantalı bir gezi yapıyorduk. Gece için kamp kurduk, sonra bir çadırda toplandık ve bir bufalo sürüsü tam kampımızın yanına doğru koşarak geldi, çadırın etrafında koştu ve geceyi orada geçirdi. Korkudan neredeyse altıma yaptım..."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın