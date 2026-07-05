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Tatilde Dünyadan Uzaklaşıp Kendi Benliğine Dönmeni Sağlayacak 10 Detay

etiket Tatilde Dünyadan Uzaklaşıp Kendi Benliğine Dönmeni Sağlayacak 10 Detay

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
05.07.2026 - 13:01
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Tatile gitmek sadece yeni yerler görmek demek değil. Dinlenmek ve aslında kendine dönmek demek. Günlük hayatın koşuşturmalarından uzaklaşıp kendine dönebilmek için tatilde neler yapabilirsin?

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1. Tatilde alarm yok.

Tatil vücudunun ritmine göre yaşadığın bir dönem. Tatil dışında çalışırken ya da okurken alarmsız hareket etmiyoruz ama tatilde buna gerek yok. Tatilde bırak ne zaman kalkacağına vücudun kendi karar versin. Telaşla ve dışarıdan bir alarmla uyandırılmamanın nasıl güzel bir şey olduğunun tatilde tadına varman gerek!

2. Telefondaki bildirimleri sessize almayı denemelisin.

Sürekli gelen bildirimlerle insan tatilin tadını çıkaramıyor. Tatilde kendine dönebilmen için bildirimleri sessize almalısın. Uygulamadan gelen her bildirimde telefona bakarsan zihnin hep onunla meşgul oluyor ve anın tadını çıkaramıyorsun. Yapman gereken en azından günde birkaç saat de olsa telefondan uzak durmak.

3. Bazen hiçbir şey yapmadan oturmak gerek.

3. Bazen hiçbir şey yapmadan oturmak gerek.

Günlük koşturmalarda insan durmayı hiç bilmiyor ama tatilde kendine dönmen için durmayı öğrenmen gerekiyor. Bunun için bazen hiçbir şey yapmadan oturmalısın. Deniz kenarına gidip sadece denizi izlemek sana çok iyi gelecek. Yanında müzik olmadan sadece dalga ve doğanın seslerini dinlemek, kendine dönmeni sağlayacak.

4. Gün batımını bir kere görmeden dönmek olmaz.

4. Gün batımını bir kere görmeden dönmek olmaz.

Güneş her gün batıyor, görüyoruz ama aslında gerçekten hiç izlemiyoruz. Tatilde güneşin batışını oturup izlemelisin. Güneşin yavaş yavaş ufukta kaybolmasına gerçekten tanık olmanın keyfi çok başka!

5. Plansız birkaç saat bile çok iyi geliyor.

İş ya da okul hayatında sürekli planlar yapıyoruz. Neredeyse dakika dakika yaptığımız planlara tatilde ara vermek sana çok iyi gelecek. Dünyayı geride bırakıp geldiğin tatilde programsız geçireceğin 2-3 saat bile kendini özgür hissetmeni sağlıyor.

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6. Sabaha sporla başlamaya ne dersin?

6. Sabaha sporla başlamaya ne dersin?

Normalde koştururken spora hiç vaktimiz kalmıyor. Tatilde bunu bir fırsata çevirebilirsin. Yüksek performans gösterecek sporlar yerine tempolu yürüyüş, bisiklet ya da yoga gibi sporlar tercih edebilirsin. Sabah yapacağın hafif sporlar tatilde kendin için yapabileceğin en güzel şeylerden biri.

7. Güzel bir yemek ile kendini ödüllendirebilirsin.

7. Güzel bir yemek ile kendini ödüllendirebilirsin.

Tatilde gittiğin yere özgü yemekleri yemeden dönmek olmaz. Günlük hayatta yemek yemek sadece doymakla ilgiliyken tatildeyken bunu bir deneyim fırsatına dönüştürebilirsin. Bölgenin yerel yemeklerini denerken arkadaşlarınla uzun uzun sohbetler edebilir ve anın tadını çıkarabilirsin.

8. Sahil boyunca yalnızca yürümek, insana iyi geliyor.

8. Sahil boyunca yalnızca yürümek, insana iyi geliyor.

Tatile insan kafasını dinlemek için çıkıyor. Kalabalık grup olarak gidilse bile bazen yalnız başına kalmak iyi gelebilir. Sahile gidip yalnız başına yürüyerek vakit geçirebilirsin. Etrafı izleyebileceğin ve doğanın sesleriyle yürüdüğün bu yol kafanı dinlemenin en güzel yollarından biri olacak.

9. Yıldızları izlemek çok keyifli bir deneyim.

Şehirde yaşarken yıldızları neredeyse hiç göremiyoruz. Tatile gittiğimiz yerlerde yıldızları görmek çok daha kolay. Tatilde geceleri gökyüzünü izlemek, günlük dertlerden uzaklaşmana yardımcı oluyor. Karanlık bir gecede yıldızları görmek zihni berraklaştıran bir aktivite aynı zamanda.

10. Sessiz bir köşe bulup kendi başına vakit geçirmek de güzel fikir.

10. Sessiz bir köşe bulup kendi başına vakit geçirmek de güzel fikir.

Tatile kalabalık bir grupla gitsen bile arada insan kendi başına kalmak istiyor. Böyle anlar aslında kafanı toparlaman için de çok değerli. Kendi köşene çekildiğin bu anlarda kitap okuyabilir ya da sevdiğin başka bir şeyi yapabilirsin.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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