Tatilde Dünyadan Uzaklaşıp Kendi Benliğine Dönmeni Sağlayacak 10 Detay
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Tatile gitmek sadece yeni yerler görmek demek değil. Dinlenmek ve aslında kendine dönmek demek. Günlük hayatın koşuşturmalarından uzaklaşıp kendine dönebilmek için tatilde neler yapabilirsin?
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1. Tatilde alarm yok.
2. Telefondaki bildirimleri sessize almayı denemelisin.
3. Bazen hiçbir şey yapmadan oturmak gerek.
4. Gün batımını bir kere görmeden dönmek olmaz.
5. Plansız birkaç saat bile çok iyi geliyor.
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6. Sabaha sporla başlamaya ne dersin?
7. Güzel bir yemek ile kendini ödüllendirebilirsin.
8. Sahil boyunca yalnızca yürümek, insana iyi geliyor.
9. Yıldızları izlemek çok keyifli bir deneyim.
10. Sessiz bir köşe bulup kendi başına vakit geçirmek de güzel fikir.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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