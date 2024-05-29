Tatilde Çok Para Harcayacak mısın?
Tatilde Çok Para Harcayacak mısın?
Tatilde harcayacağınız para miktarını öğrenmek için bu testi yapmaya ne dersiniz? Deniz kenarında bir tatil mi hayal ediyorsunuz, yoksa doğa ile iç içe bir kaçamak mı yapmak istiyorsunuz? Her tatil planı farklıdır ve bu test, sizin tatil tercihlerinize göre harcama tahmininde bulunacak.
Haydi teste!
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1. Tatilde tercih ettiğin yer neresi?
2. Tatil yerine ulaşmak için nasıl bir yol tercih edersin?
3. Tatilde seni kimlerle birlikte göreceğiz?
4. Tatilde kaç gün kalacaksın?
5. Tatilde konaklama tercihin nedir?
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6. Tatil için detaylı bir plan yaptın mı?
7. Tatilde hangi aktivitelere katılmayı planlıyorsun?
8. Tatilde yeme içme harcamaların için ne kadar ayırırsın?
9. Tatilde alışveriş yapmayı düşünüyor musun?
10. Tatilde gece hayatına katılacak mısın?
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Kesenin ağzını açacaksın!
Bütçeni kontrol etmeyi bileceksin!
Mantıklı harcamalar yapacaksın!
Farklılık için para harcayacaksın!
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