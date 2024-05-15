Harcamalarına Göre Maaşını Tahmin Ediyoruz!
Harcamalarına Göre Maaşını Tahmin Ediyoruz!
Harcamaların, birikim alışkanlıkların ve gelir kaynakların, maaşını doğrudan etkiler. Testi çöz ve maaşını tahmin edelim! Doğru bildik mi yorumlara yazmayı unutma!
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1. Hangi kategorilere aylık en fazla harcama yaparsın?
2. Maaşını ne sıklıkla alıyorsun?
3. Hangi yöntemi kullanarak birikim yapıyorsun?
4. Aylık faturalarını nasıl ödüyorsun?
5. Acil durumlar için bir acil fon oluşturdun mu?
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6. Kredi kartı kullanıyor musun?
7. Ay sonunda genellikle kalan paranı nasıl değerlendiriyorsun?
8. Aylık gelirinin ne kadarını kira veya konut kredisi ödemelerine harcıyorsun?
9. Tatil ve seyahat harcamaları yapar mısın?
10. Alışveriş alışkanlıkların nasıl?
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17.000-25.000 TL
25.000-35.000 TL
35.000- 45.000 TL
50.000 TL ve üzeri!
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