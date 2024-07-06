Tatil Yolunda Ritmi Yakala: 80'lerden 12 Favori Şarkı!
Tatil Yolunda Ritmi Yakala: 80'lerden 12 Favori Şarkı!
Bu listede, 80'lerin en unutulmaz şarkılarından oluşan bir seçkiyi bir araya getirdik. Her biri, yolculuk boyunca sana eşlik ederek geçmişe hoş bir yolculuk yapmanı sağlayacak. Haydi, radyonu ayarla ve 80'lerin ritmiyle yola çık!
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1. Falco - Rock Me Amadeus (Official Video)
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2. Peter Gabriel - Sledgehammer (HD version)
3. Boney M. - Rasputin (Sopot Festival 1979)
4. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)
5. Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) Official Video HD - Scatman John
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6. Sandra Maria Magdalena
7. Hot Chocolate- You Sexy Thing (original)
8. Monyaka - Go Deh Yaka (Go To The Top) (1983).wmv
9. Eddy Grant - Gimme Hope Jo Anna 1988
10. Pet Shop Boys - Domino Dancing (Official Video) [HD REMASTERED]
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