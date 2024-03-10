Tası Tarağı Toplayıp Avrupa’ya Yerleşmek İsteyenler İçin: Trakya’da Deniz Gören Ev Kiraları Ne Kadar?
Tası Tarağı Toplayıp Avrupa’ya Yerleşmek İsteyenler İçin: Trakya’da Deniz Gören Ev Kiraları Ne Kadar?
Denize çıkan sokaklarda yaşamanın hayali bile o kadar güzel ki! Madem bu kadar istiyoruz, o zaman hayalleri artık gerçekleştirelim!
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Türkiye'de Trakya bölgesinde yer alan illerden bahsedelim ilk olarak...
Tekirdağ
Tekirdağ'ın bu ilçelerinde 3+1 bir dairenin kirası ortalama 18-20 bin TL arasında değişiyor.
Mesela Süleymanpaşa'daki 2+1 deniz manzaralı bu ev, 11 bin TL.
Kırklareli
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Kırklareli'nin bu ilçelerinde 2+1 bir dairenin kirası ortalama 10-15 bin TL arasında değişiyor.
Mesela Demirköy'deki bu bahçeli villanın dönemlik kirası 120 bin TL.
Edirne
Edirne'deki denize kıyısı olan evler için bir ortalama vermek çok zor.
Ancak örnek vermemiz gerekirse; bu 2+0 yazlık 11 bin TL.
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