Tası Tarağı Toplayıp Avrupa’ya Yerleşmek İsteyenler İçin: Trakya’da Deniz Gören Ev Kiraları Ne Kadar?

Edirne'de ise yalnızca Keşan ve Enez ilçelerinin denize kıyısı bulunuyor. Her iki ilçe de yazın denize girmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği yazlık yerleri olarak biliniyor.

Diğer illere göre en az ilan şu anda Edirne'de bulunuyor.