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Tası Tarağı Toplayıp Avrupa’ya Yerleşmek İsteyenler İçin: Trakya’da Deniz Gören Ev Kiraları Ne Kadar?

etiket Tası Tarağı Toplayıp Avrupa’ya Yerleşmek İsteyenler İçin: Trakya’da Deniz Gören Ev Kiraları Ne Kadar?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 14:04

Denize çıkan sokaklarda yaşamanın hayali bile o kadar güzel ki! Madem bu kadar istiyoruz, o zaman hayalleri artık gerçekleştirelim!

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Türkiye'de Trakya bölgesinde yer alan illerden bahsedelim ilk olarak...

Türkiye'de Trakya bölgesinde yer alan illerden bahsedelim ilk olarak...
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Bulgaristan ve Yunanistan sınırında yer alan bölgeye Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri dahil.

Bu üç ilin tüm ilçelerinin denize kıyısı yok tabii. O yüzden ilk önce hangi ilçelerinin denize kıyısı olduğu hakkında bilgi vermemiz gerekiyor.

Tekirdağ

Tekirdağ

Tekirdağ'da Marmaraereğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinin denize kıyısı bulunuyor. Bu ilçelerde şu anda internet sitelerinde aktif olarak 600'den fazla kiralık ev ilanı bulunuyor.

Tekirdağ'ın bu ilçelerinde 3+1 bir dairenin kirası ortalama 18-20 bin TL arasında değişiyor.

Tekirdağ'ın bu ilçelerinde 3+1 bir dairenin kirası ortalama 18-20 bin TL arasında değişiyor.

Elbette evin büyüklüğüne, kaç senelik olduğuna ve denize olan mesafesine göre fiyatlar artıp azalabiliyor. 

Eğer ki tek başınıza yaşamayı düşünüyorsanız 1+1 evler ise ortalama 8-13 bin TL arasında değişiyor.

Mesela Süleymanpaşa'daki 2+1 deniz manzaralı bu ev, 11 bin TL.

Mesela Süleymanpaşa'daki 2+1 deniz manzaralı bu ev, 11 bin TL.

Aidatı 750 TL olan bu evin balkonu var, bina yaşı 3 ve net 95 metrekare.Ayrıca evin sıfır olduğunu da ekleyelim.

Kırklareli

Kırklareli

Kırklareli'nde yalnızca Vize ve Demirköy'ün denize kıyısı bulunuyor. Zaten Demirköy'ü birçoğunuz biliyordur. Çünkü seyahat rotalarından eksik edilmeyen İğneada, Demirköy'de bulunuyor.

Ancak Kırklareli'nde şu anda döneme de bağlı olarak çok fazla kiralık ilan bulunmuyor. İnternette bulunan ilanlar ortalama 50 civarı diyebiliriz.

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Kırklareli'nin bu ilçelerinde 2+1 bir dairenin kirası ortalama 10-15 bin TL arasında değişiyor.

Kırklareli'nin bu ilçelerinde 2+1 bir dairenin kirası ortalama 10-15 bin TL arasında değişiyor.

Ancak şehirde dönemlik kiralık ev kültürü de geliştiği için net bir şey söylemek oldukça zor. Dönemlik kiralık bahçeli evler ise ortalama 120-170 bin TL aralığında.

Mesela Demirköy'deki bu bahçeli villanın dönemlik kirası 120 bin TL.

Mesela Demirköy'deki bu bahçeli villanın dönemlik kirası 120 bin TL.

Bahçesi insanı büyüleyen bu villa, 2+1. Eşyalı olarak kiralanıyor ve net 100 metrekare ile küçük ailelere ferah bir yaşam alanı sunuyor.

Edirne

Edirne

Edirne'de ise yalnızca Keşan ve Enez ilçelerinin denize kıyısı bulunuyor. Her iki ilçe de yazın denize girmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği yazlık yerleri olarak biliniyor. 

Diğer illere göre en az ilan şu anda Edirne'de bulunuyor.

Edirne'deki denize kıyısı olan evler için bir ortalama vermek çok zor.

Edirne'deki denize kıyısı olan evler için bir ortalama vermek çok zor.

Bunun sebebi ise ilanların yeteri kadar fazla olmayışı. İlan fazla olmadığı için ortalama almak da zorlaşıyor. Ayrıca Keşan ve Enez'de şu anda kiralanmaya müsait olan konutlar da yazlık evlerinden oluşuyor.

Ancak örnek vermemiz gerekirse; bu 2+0 yazlık 11 bin TL.

Ancak örnek vermemiz gerekirse; bu 2+0 yazlık 11 bin TL.

Bu yazlık Keşan'da bulunuyor. Soba ile ısınan ev, net 60 metrekare. Ayrıca tatlı bir verandası da bulunuyor. Tam çay demleyip sevdiklerinizle sohbet etmelik bir yer!

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