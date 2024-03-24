"Taş Bebek" Lakabıyla Tanınan Ünlü Sanatçı Gönül Yazar'dan Dikkat Çeken Vasiyet Açıklaması
"Taş Bebek" Lakabıyla Tanınan Ünlü Sanatçı Gönül Yazar'dan Dikkat Çeken Vasiyet Açıklaması
Gönül Yazar’ın bacağına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı haberleri, sevenlerini korkuttu. Yazar, hastaneye kaldırıldığı iddialarına ve vasiyetine yönelik açıklama yaptı.
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Dün sosyal medyada yayılan haberde, ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı, 7 gündür iğne ve ilaç tedavisi gördüğü iddia edilmişti.
Usta sanatçı, hastaneye kaldırıldığına dair çıkan haberlere, "Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim." diyerek yanıt vermişti.
"Pıhtı çoktan dağıldı. Çok iyiyim merak etmeyin lütfen. Arkadaşa anlattım o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar 6 ay sonra gel görelim dedi" diyen Yazar, yeni bir açıklamada bulundu.
87 yaşındaki eski şarkıcı ve oyuncu, MagazinSortie'ye yaptığı açıklamada vasiyetine değinerek şunları söyledi 👇
"Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını.
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Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım. Hepimiz bu dünyaya çivi çakmaya gelmedik. Hâk vâki olunca bizlerde gideceğiz, o zaman onlara kalacak."
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