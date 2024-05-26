Tarzı Ve Enerjisiyle Aşırı Sevdiğimiz Nil Karaibrahimgil' in 12 Şarkısı
Tarzı Ve Enerjisiyle Aşırı Sevdiğimiz Nil Karaibrahimgil' in 12 Şarkısı
Nil; müziği, neşesi ve pozitifliğiyle dinleyenleri her zaman etkilemeyi başarmıştır. Şimdi, onun melodileriyle keyifli bir müzikal yolculuğa çıkalım! İşte onun tarzını ve enerjisini yansıtan 12 seçkin şarkı👇🏻
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1. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım
2. Nil Karaibrahimgil - Seviyorum Sevmiyorum (Video)
3. Nil Karaibrahimgil - Bütün Kizlar Toplandik
4. Nil Karaibrahimgil - Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum (Az Şekerli Versiyon)
5. Benden Sana
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6. Nil - Bu mudur?
7. Nil Karaibrahimgil - Resmen Asigim (Album Version)
8. Nil Karaibrahimgil - Hadi İnşallah (Hadi İnşallah Film Müziği)
9. Nil Karaibrahimgil - Peri ft. Ayben
10. Nil Karaibrahimgil - İyi ki
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