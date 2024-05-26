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Tarzı Ve Enerjisiyle Aşırı Sevdiğimiz Nil Karaibrahimgil' in 12 Şarkısı

etiket Tarzı Ve Enerjisiyle Aşırı Sevdiğimiz Nil Karaibrahimgil' in 12 Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 12:46

Nil; müziği, neşesi ve pozitifliğiyle dinleyenleri her zaman etkilemeyi başarmıştır. Şimdi, onun melodileriyle keyifli bir müzikal yolculuğa çıkalım! İşte onun tarzını ve enerjisini yansıtan 12 seçkin şarkı👇🏻

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1. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım

2. Nil Karaibrahimgil - Seviyorum Sevmiyorum (Video)

3. Nil Karaibrahimgil - Bütün Kizlar Toplandik

4. Nil Karaibrahimgil - Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum (Az Şekerli Versiyon)

5. Benden Sana

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6. Nil - Bu mudur?

7. Nil Karaibrahimgil - Resmen Asigim (Album Version)

8. Nil Karaibrahimgil - Hadi İnşallah (Hadi İnşallah Film Müziği)

9. Nil Karaibrahimgil - Peri ft. Ayben

10. Nil Karaibrahimgil - İyi ki

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11. Nil Karaibrahimgil - Vah ki Ne Vah

12. Nil Karaibrahimgil - Yas 18

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