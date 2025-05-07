Tartışılan Hayvan Hakları Yasası Anayasa Mahkemesi'nde: Yasa İptal Edilmedi

'Bugün 7 mayıs yani hayvan hakları ile ilgili yasa görüşülecek. Barınaklar barınak değil ölüm kampı. Uyutmak değil katliam... Hayvana eziyet edenlerin cezası ise; “para cezası ver, sal gitsin” modeli artık saçmalığın daniskası. Birine bıçakla saldırırsan tutuklanıyorsun ama bir hayvanı tekmelersen en fazla ceza alırsan evde oturuyorsun, bu nasıl adalet?

Caydırıcılık yoksa, vicdanı olmayan biri için sınır da yok. Tutuklama ve sabıka kaydı gibi net sonuçlar olmadıkça bu iş düzelmez. Ayrıca bu suçlar sadece hayvana yönelik değil; çoğu zaman insanlar için de potansiyel tehlikenin habercisi oluyor.'