Tartışılan Hayvan Hakları Yasası Anayasa Mahkemesi'nde: Yasa İptal Edilmedi
Sokakta yaşayan hayvanların “uyutulmasını” da içeren tartışmalı 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girmişti.
CHP tepki çeken yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, CHP’nin iptal başvurusunu bugün değerlendirecek. Mahkeme, sokak hayvanları yasasının iptal başvurusunu reddetti.
Hayvanseverler Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutmaya başlarken, sosyal medyada da yasanın iptali için kampanya başlatıldı.
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AKP’nin sokak hayvanları için hazırladığı yasa tasarısı Meclis’te büyük tartışmalara rağmen yürürlüğe girmişti.
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CHP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.
Hayvanseverler Anayasa Mahkemesi önünde.
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Tepki çeken hayvan hakları yasasının iptali için sosyal medyada da kampanya başlatılmıştı. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Ulan akp senn doğru düzgün 1 tane barınağın mı var, senin veterinerin mi var, senin doğru düzgün bakıcın mı var , hangi barınak hangi sahiplendirme hangi usü... Devamını Gör
sokaktaki psikopatlar için yasa çıkartın hayvanlar için değil