onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tartışılan Hayvan Hakları Yasası Anayasa Mahkemesi'nde: Yasa İptal Edilmedi

Tartışılan Hayvan Hakları Yasası Anayasa Mahkemesi'nde: Yasa İptal Edilmedi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.05.2025 - 14:07 Son Güncelleme: 07.05.2025 - 14:51

Sokakta yaşayan hayvanların “uyutulmasını” da içeren tartışmalı 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girmişti.

CHP tepki çeken yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, CHP’nin iptal başvurusunu bugün değerlendirecek. Mahkeme, sokak hayvanları yasasının iptal başvurusunu reddetti.

Hayvanseverler Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutmaya başlarken, sosyal medyada da yasanın iptali için kampanya başlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AKP’nin sokak hayvanları için hazırladığı yasa tasarısı Meclis’te büyük tartışmalara rağmen yürürlüğe girmişti.

AKP’nin sokak hayvanları için hazırladığı yasa tasarısı Meclis’te büyük tartışmalara rağmen yürürlüğe girmişti.

17 maddelik kanun ile belediyelere, sokakta yaşayan köpeklerin toplanarak barınaklara yerleştirilmesi, tehlikeli cinslerin ve iyileşemeyecek durumda olanların “uyutulması” gibi sorumluluklar yüklendi.

CHP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.

CHP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.

hakkına aykırılık bulunduğu iddiasıyla 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurarak, kanunun 17 maddesinin 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istedi.

Yüksek mahkeme bugün iptal talebini görüşecek ve kararını açıklayacak.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusunu reddederek yasanın yürürlükte kalması yönünde karar verdi.

Hayvanseverler Anayasa Mahkemesi önünde.

Hayvanseverler Anayasa Mahkemesi önünde.

Hayvan hakları savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını gündemine alan Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde sabah saatlerinden itibaren toplandı.

👇

Tepki çeken hayvan hakları yasasının iptali için sosyal medyada da kampanya başlatılmıştı. 👇

Tepki çeken hayvan hakları yasasının iptali için sosyal medyada da kampanya başlatılmıştı. 👇
twitter.com

'Paylaşıp yaygınlaştırdıkça sesleri oluruz.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

'Anayasa Mahkemesi sokak hayvanlarının yaşamını tehdit eden ve kamuoyunda tepkilere yol açan yasa değişikliğini bugün görüşecek.

Hayvan hakları savunucuları AYM önünde.'

👇

👇
twitter.com

'Hayvanlara zulmü meşrulaştıran yasa değil, yaşam hakkını savunan yasa istiyoruz!'

👇

👇
twitter.com

'Bugün 7 mayıs yani hayvan hakları ile ilgili yasa görüşülecek. Barınaklar barınak değil ölüm kampı. Uyutmak değil katliam... Hayvana eziyet edenlerin cezası ise; “para cezası ver, sal gitsin” modeli artık saçmalığın daniskası. Birine bıçakla saldırırsan tutuklanıyorsun ama bir hayvanı tekmelersen en fazla ceza alırsan evde oturuyorsun, bu nasıl adalet?

Caydırıcılık yoksa, vicdanı olmayan biri için sınır da yok. Tutuklama ve sabıka kaydı gibi net sonuçlar olmadıkça bu iş düzelmez. Ayrıca bu suçlar sadece hayvana yönelik değil; çoğu zaman insanlar için de potansiyel tehlikenin habercisi oluyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
11
11
8
6
3
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mubeyyentorun17512544

Elbet birgün siz de sahipsiz kalırsınız

Mirliva RA

Ulan akp senn doğru düzgün 1 tane barınağın mı var, senin veterinerin mi var, senin doğru düzgün bakıcın mı var , hangi barınak hangi sahiplendirme hangi usü... Devamını Gör

lily

sokaktaki psikopatlar için yasa çıkartın hayvanlar için değil