Tarım ve Orman Bakanlığı Havalimanında Kafeste Bulunan Yavru Goril İçin İsim Anketi Paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı Havalimanında Kafeste Bulunan Yavru Goril İçin İsim Anketi Paylaştı
Geçen haftalarda İstanbul Havalimanı'nda kaçak yollarla Nijerya'dan Bangkok'a kaçırılmaya çalışılan yavru goril bulunmuştu. Beyaz tişörtüyle şaşkın bakışları hepimizi hüzünlendiren gorile Tarım ve Orman Bakanlığı sahip çıkmıştı. Şimdi Bakanlık himayesinde bulunan yavru gorile isim aranıyor. Bakanlık yavru gorile verilecek isim için 4 seçenekten oluşan anket paylaştı. Üzüm, Kömür, Misket, Zeytin isimlerinden birisi yavru gorilimize koyulacak kalp😍
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İstanbul Havalimanı’nda geçen haftalarda kafes içinde kaçak yollarla getirilen bir yavru goril bulunmuştu. Kapalı tutulduğu kutu açıldığı sırada yavru goril kameralara beyaz tişörtüyle şaşkın bakışlar atmıştı.
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Gündem olan yavru gorile Tarım ve Orman Bakanlığı sahip çıkmıştı. Bakanlık sık sık X hesabından gorilin durumuna dair paylaşım gerçekleştiriyor. Son olarak da gorile isim aranıyordu.
Tarım ve Orman Bakanlığı geçen günlerde yavru gorile isim önerilerini kullanıcılardan istemişti. Bugün yapılan paylaşımda ise 4 isim kullanıcılara sunuldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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