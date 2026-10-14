"Kız Yurdunun Karşısında" Sloganıyla Tepki Çeken Kahve Zincirinin Başakşehir Şubesi Kapatıldı
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Başakşehir'de yaklaşık 5 bin kişilik bir kız öğrenci yurdunun karşısında bulunan Mikel Coffee şubesi, tanıtım videosunun yarattığı tepkinin ardından kapatıldı. Şubeyi 'Başakşehir'in yeni piyasa mekanı' diye tanıtan ve yurdun konumunu özellikle vurgulayan video sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu oldu, kullanıcılar Başakşehir Belediyesi'ne ve ilgili kurumlara çağrı yaptı. Mikel Coffee Türkiye, videonun kendi bilgisi dışında ve yapay zeka kullanılarak hazırlandığını açıkladı; franchise olarak işletilen şubenin yatırımcısıyla tüm ticari ilişkilerini sonlandırdığını duyurdu.
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Videoda şube "yeni piyasa mekanı" diye tanıtıldı
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Mikel Coffee yatırımcıyla ticari ilişkisini bitirdiğini açıkladı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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