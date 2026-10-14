"Kız Yurdunun Karşısında" Sloganıyla Tepki Çeken Kahve Zincirinin Başakşehir Şubesi Kapatıldı

Sosyal medyada paylaşılan tanıtım videosunda şube, 'Başakşehir'in yeni piyasa mekanı' olarak sunuldu. Videodaki ifadelere göre mekân, otomobil kültürüne hâkim erkek müşterilerin yalnız kalmayacağı bir yer olarak anlatılırken, hemen karşısındaki yaklaşık 5 bin kişilik kız öğrenci yurduna da açıkça dikkat çekildi. Öğrencilerin kaldığı bir binanın müşteri çekmek için reklam malzemesi yapılması kullanıcıları rahatsız etti.

Mahmut Özay isimli bir kullanıcı da paylaşımı 'Nasıl rezil bir reklam bu!' sözleriyle eleştirdi ve videoyu apar topar silmenin bir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi. Tepkiler büyüyünce konu belediyeye ve ilgili kurumlara taşındı. Kız öğrencilerin yaşadığı yerin müşteri çekmek için satış argümanına dönüştürülmesi, tartışmayı daha da alevlendirdi.