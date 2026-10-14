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"Kız Yurdunun Karşısında" Sloganıyla Tepki Çeken Kahve Zincirinin Başakşehir Şubesi Kapatıldı

"Kız Yurdunun Karşısında" Sloganıyla Tepki Çeken Kahve Zincirinin Başakşehir Şubesi Kapatıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2026 - 17:21
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Başakşehir'de yaklaşık 5 bin kişilik bir kız öğrenci yurdunun karşısında bulunan Mikel Coffee şubesi, tanıtım videosunun yarattığı tepkinin ardından kapatıldı. Şubeyi 'Başakşehir'in yeni piyasa mekanı' diye tanıtan ve yurdun konumunu özellikle vurgulayan video sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu oldu, kullanıcılar Başakşehir Belediyesi'ne ve ilgili kurumlara çağrı yaptı. Mikel Coffee Türkiye, videonun kendi bilgisi dışında ve yapay zeka kullanılarak hazırlandığını açıkladı; franchise olarak işletilen şubenin yatırımcısıyla tüm ticari ilişkilerini sonlandırdığını duyurdu.

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Videoda şube "yeni piyasa mekanı" diye tanıtıldı

Videoda şube "yeni piyasa mekanı" diye tanıtıldı

Sosyal medyada paylaşılan tanıtım videosunda şube, 'Başakşehir'in yeni piyasa mekanı' olarak sunuldu. Videodaki ifadelere göre mekân, otomobil kültürüne hâkim erkek müşterilerin yalnız kalmayacağı bir yer olarak anlatılırken, hemen karşısındaki yaklaşık 5 bin kişilik kız öğrenci yurduna da açıkça dikkat çekildi. Öğrencilerin kaldığı bir binanın müşteri çekmek için reklam malzemesi yapılması kullanıcıları rahatsız etti.

Mahmut Özay isimli bir kullanıcı da paylaşımı 'Nasıl rezil bir reklam bu!' sözleriyle eleştirdi ve videoyu apar topar silmenin bir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi. Tepkiler büyüyünce konu belediyeye ve ilgili kurumlara taşındı. Kız öğrencilerin yaşadığı yerin müşteri çekmek için satış argümanına dönüştürülmesi, tartışmayı daha da alevlendirdi.

Mikel Coffee yatırımcıyla ticari ilişkisini bitirdiğini açıkladı

Mikel Coffee yatırımcıyla ticari ilişkisini bitirdiğini açıkladı
twitter.com

Mikel Coffee Türkiye, resmi kanallarından yaptığı 'Kamuoyuna Duyuru' başlıklı açıklamada, Başakşehir şubesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan ve yapay zeka kullanılarak hazırlanan içeriğin kendi bilgileri dışında olduğunu belirtti. Konunun titizlikle değerlendirildiğini aktaran şirket, franchise olarak faaliyet gösteren şubenin yatırımcısıyla tüm ticari ilişkilerini sonlandırma kararı aldığını ve şubenin bugün itibarıyla işletmeye kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, markanın kurumsal değerleriyle bağdaşmayan içeriklere karşı hassasiyet gösterilmesi ve hızlı adım atılması konusundaki kararlılığın kamuoyunun dikkatine sunulduğu da yer aldı.

Şubenin tabelası da indirilirken şirket, markanın itibarına zarar verebilecek yanıltıcı paylaşımlara karşı yasal haklarını saklı tuttuğunu da bildirdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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