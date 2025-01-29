Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: İngiltere’deki London Eye’ın Maliyeti ve Hikayesi

London Eye, işte bu sorunun en güzel cevabı. Her büyük yatırımın arkasında bir vizyon, cesaret ve dayanıklılık var.

Siz de yolunuz Londra’ya düşerse, bu dönme dolapta bir tur atmayı unutmayın. Hem şehrin nefes kesen manzarasına hayran kalacak hem de bu hikayeyi anımsayacaksınız!