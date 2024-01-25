Tarihin En Büyük Medeniyetlerinden Biri Olan Antik Roma’nın Akılalmaz Geleneklerinden Bazıları
Tarihin En Büyük Medeniyetlerinden Biri Olan Antik Roma’nın Akılalmaz Geleneklerinden Bazıları
Kaynak: https://www.quora.com/What-are-the-st...
Her zaman konuşulur, okunur; Antik Roma’nın akılalmaz alışkanlıkları.
Erkek penisinin ‘tanrılaştırıldığı’, sarımsaklı kadın doğum teknikleri, intiharın yasak olması gibi birbirinden ilginç Antik Roma geleneklerini sizler için derledik.
Buyrun, okuyun, birlikte şaşıralım…
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Bir kadının hamile olup olmadığını anlamak için vajinasına sarımsak yerleştirilirdi.
Roma Zaferi olarak adlandırılan Triumphus etkinliklerinde zafer kazanan askeri komutan halkı selamlardı ve bu ‘dini ayin’ olarak tanımlanırdı. Bu etkinliğin ritüeli ise komutanın yüzü ‘Tanrı Jüpiter’in yüzü denilerek kırmızıya boyanırdı, komutanın da kendini ‘ilahi’ bir güç olarak hissetmesi sağlanırdı.
Bir kadının kafası dışında vücudunda kıl bulunması sağlıksız olduğuna işaret ederdi. Kadının kafası dışındaki tüm tüyler acı verici bir şekilde haftalık olarak alınırdı. Kadınlar profesyonel kölelerce saatlerce hamamlarda epilasyona maruz kalırdı.
“Bu ritüel bazı ülkelerde bazı kişiler tarafından devam ettiriliyor.”
Köleniz için zorunlu olan bir hediyeniz var: Kalan yemekler…
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Romalılar akşam yemekleri sırasında profesyonel dansçıları bir eğlence olarak görmeyi çok severdi. Ancak asla kendileri dans etmezdi, bu delilik olarak kabul edilirdi ve zaten yasaktı. Herkesin dans etme hakkı yoktu.
Bakirelerin kutsal ateşi… Basit bir şenlik ateşine adanmış bir hayat…
İçinde kutsal ateşi olan bir Veste tapınağı…
Ürkütücü gelenek: Ölülerin maskelerinin toplanması!
Her yerde ama her yerde penisler vardı… Çünkü penisin ‘şans simgesi’ olduğuna inanılırdı. Penis herhangi bir utanca neden olacak bir vücut parçası değildi. Hiçbir erkek onu nerede olursa olsun ‘havasız’ bırakmazdı.
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Penis iyi şans getirdiği için her kapının önünde sallanırdı. Mücevher kolye takı olarak da kullanılırdı. Penislerin genellikle kanatları at ayakları ya da aslan kuyrukları olurdu.
Hatta penislere başka tanrı ve tanrıçalar da eklenebilirdi. Her penisin de farklı anlamları vardı.
Tüm bunların sihirli gücü olduklarına inanılırdı.
Her doğan bebeğin kaderi babasının elindeydi. Bebek yaşayacak mı yoksa öldürülecek miydi?
Gladyatör arenalarının yakınlarında özel tezgahlarda hayvan yağı ve gladyatör teri satılırdı. Kadınlar bunları kozmetik ürünü olarak kullanırdı.
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Romalıların, herhangi bir şekilde intihar etmesine izin verilmezdi. Kişi intihar etmek istiyorsa buna neden olanları yazılı olarak Senato’ya sunur, senatörler uygun bulursa intiharına izin verilir, kendisine de zehir temin edilirdi.
Gladyatörlerin kanının epilepsi ve kısırlığa iyi geldiğine inanılırdı. Kanlar toplanır ve satılırdı. Ölen gladyatörler arenadan çıkarılırken kanları toplatılırdı.
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