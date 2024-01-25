Tarihin En Büyük Medeniyetlerinden Biri Olan Antik Roma’nın Akılalmaz Geleneklerinden Bazıları

Ayrıca kadınlar tenlerini beyaz yapabilmek için tüm vücuduna kurşun bazlı bir beyazlatıcı sürerdi ve bu da onları yavaş yavaş zehirlenerek ölmelerine neden olurdu.

Yarasa kanından yapılan yüz maskesinin de cildi gençleştirdiğine inanılırdı ve bu uygulamayı zengin erkekler de yapardı.