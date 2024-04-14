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Tarağını Mikrofon Yapıp Dans Ederek Söyleyebileceğin 18 Şarkı

etiket Tarağını Mikrofon Yapıp Dans Ederek Söyleyebileceğin 18 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 13:17

Sahnen yatağın, mikrofonun da tarağınsa ne duruyorsun! Şarkını söylemeye başla...

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1. Shakira - Can't Remember to Forget You (Official Video) ft. Rihanna

2. Shakira - Chantaje (Official Video) ft. Maluma

3. Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe

4. Miley Cyrus - Party In The U.S.A. (Official Video)

5. Katy Perry - Firework (Official Music Video)

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6. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull

7. Katy Perry - E.T. ft. Kanye West (Official Music Video)

8. ThxSoMch - SPIT IN MY FACE! (Official Audio)

9. Amy Winehouse - Back To Black

10. Naughty Boy - La la la ft. Sam Smith (Official Video)

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11. Rihanna - Stay ft. Mikky Ekko

12. Sia - Chandelier (Official Video)

13. OneRepublic - Counting Stars

14. Hozier - Take Me To Church

15. Set Fire to the Rain

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16. Eminem - Mockingbird [Official Music Video]

17. Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement)

18. Selena Gomez & The Scene - Love You Like A Love Song

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