Tarağını Mikrofon Yapıp Dans Ederek Söyleyebileceğin 18 Şarkı
Tarağını Mikrofon Yapıp Dans Ederek Söyleyebileceğin 18 Şarkı
Sahnen yatağın, mikrofonun da tarağınsa ne duruyorsun! Şarkını söylemeye başla...
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1. Shakira - Can't Remember to Forget You (Official Video) ft. Rihanna
2. Shakira - Chantaje (Official Video) ft. Maluma
3. Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe
4. Miley Cyrus - Party In The U.S.A. (Official Video)
5. Katy Perry - Firework (Official Music Video)
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6. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull
7. Katy Perry - E.T. ft. Kanye West (Official Music Video)
8. ThxSoMch - SPIT IN MY FACE! (Official Audio)
9. Amy Winehouse - Back To Black
10. Naughty Boy - La la la ft. Sam Smith (Official Video)
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11. Rihanna - Stay ft. Mikky Ekko
12. Sia - Chandelier (Official Video)
13. OneRepublic - Counting Stars
14. Hozier - Take Me To Church
15. Set Fire to the Rain
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16. Eminem - Mockingbird [Official Music Video]
17. Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement)
18. Selena Gomez & The Scene - Love You Like A Love Song
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