Tanju Özcan'dan Merih Demiral Çıkışı: Bolu'ya Heykelini Dikeceğim

Merih Demiral'a UEFA'nın iki maç müsabakalardan men cezası spor dünyasında olduğu kadar siyasilerce de konuşuluyor. Farklı partilerden pek çok siyasetçi bu karara tepki verirken en ilginç çıkış da CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.