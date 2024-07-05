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Tanju Özcan'dan Merih Demiral Çıkışı: Bolu'ya Heykelini Dikeceğim

Tanju Özcan'dan Merih Demiral Çıkışı: Bolu'ya Heykelini Dikeceğim

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.07.2024 - 15:44

Merih Demiral'a UEFA'nın iki maç müsabakalardan men cezası spor dünyasında olduğu kadar siyasilerce de konuşuluyor. Farklı partilerden pek çok siyasetçi bu karara tepki verirken en ilginç çıkış da CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

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Tanju Özcan icraatları ve söylemleriyle Bolu'dan sesini ülkeye duyurabilen siyasilerden.

Tanju Özcan icraatları ve söylemleriyle Bolu'dan sesini ülkeye duyurabilen siyasilerden.

UEFA'nın Merih Demiral kararına ise tepkisini veren ilk siyasetçilerden oldu.

UEFA'nın Merih Demiral kararına ise tepkisini veren ilk siyasetçilerden oldu.

Özcan TFF'yi lanetledikten sonra Merih Demiral'ın bozkurt selamlı heykelini Bolu'ya dikeceği sözünü verdi.

Özcan TFF'yi lanetledikten sonra Merih Demiral'ın bozkurt selamlı heykelini Bolu'ya dikeceği sözünü verdi.

Futbolcuları da bu selamı yapmaya davet etti.

Futbolcuları da bu selamı yapmaya davet etti.

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