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Tam Şu An Açman Gereken Şarkı Hangisi?

etiket Tam Şu An Açman Gereken Şarkı Hangisi?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 15:46

Tam şu an hangi şarkıyı dinlemen gerektiğini öğrenmek ister misin? Soruları çöz ve öğrenmeye başla!

Çıkan şarkıyı da çalma listene eklemeyi unutma!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Söyle bakalım, aşktan ne haber?

2. Senin için aşk...

3. Son zamanlardaki ruh halin nasıl diye sorsak?

4. En son ne zaman deli gibi kahkaha attın?

5. Hemen vazgeçer misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Sabah güne nasıl başladın diye sorsak?

7. Dışarıdan kendine baktığında nasıl bir sen görüyorsun?

8. Son soru! Şu an bu testi çözerken neredesin?

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Jungle - Candle Flame!

Nelly - Hot In Herre!

The Blaze - Eyes!

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