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Tam 4 Bin 420 Metre Yükseklikten Düşüp Ateş Karıncaları Sayesinde Kurtulan Kadın: Joan Murray

Tam 4 Bin 420 Metre Yükseklikten Düşüp Ateş Karıncaları Sayesinde Kurtulan Kadın: Joan Murray

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.06.2025 - 16:04

4.420 metre yükseklikten düşüp hayatta kalan birini duymak pek de alışıldık bir şey değil. Üstelik bu kurtuluşun ardında, sokmalarıyla bilinen kızıl ateş karıncaları varsa işler iyice sıra dışı hale geliyor. Joan Murray, gökyüzünden yere çakıldığı halde yaşadı. Çünkü düştüğü yer, bir karınca yuvasının tam üstüydü. Bilinçsizce maruz kaldığı yüzlerce karınca sokması, onun hayata tutunmasını sağladı.

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Her şey, sıradan bir atlayış gibi başladı.

Her şey, sıradan bir atlayış gibi başladı.

Joan Murray, 30’dan fazla başarılı paraşüt atlayışı yapmış deneyimli bir paraşütçüydü. 1999 yılında Kuzey Karolina’da yaptığı rutin bir atlayış, neredeyse ölümle sonuçlanacaktı.

Ana paraşütü açılmadı, ardından yedek paraşütü de bozuldu. Murray, saatte yaklaşık 190 km hızla yere düşmeye başladı. Birkaç saniye içinde hayatı tamamen değişti.

Mucizevi kurtuluşuna ateş karıncaları vesile oldu.

Mucizevi kurtuluşuna ateş karıncaları vesile oldu.

Yere çarptığında vücudu ağır hasar aldı. Leğen kemiği parçalandı, bacakları ve omurgasında çok sayıda kırık oluştu. Ancak hayatta kalmasının nedeni tam da düştüğü yerdeki dev bir ateş karıncası yuvasıydı. Yüzlerce karınca onu sokmaya başladı ve olağan dışı bir şekilde hayatını kurtardı. Çünkü bu ısırıklar vücudunda büyük miktarda adrenalin salgılanmasına neden oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Joan’ın hala yaşadığını görünce şoke oldu. Derhal hastaneye kaldırıldı ve birçok ameliyata alındı. İç organları zarar görmüştü ve vücudu ciddi travma altındaydı. Uzun bir iyileşme süreci ve fizik tedavi onu bekliyordu. Ancak doktorlara göre, o an salgılanan adrenalin olmasaydı kalbi durabilirdi.

Vücut, bazen en beklenmedik şekilde tepki verir.

Vücut, bazen en beklenmedik şekilde tepki verir.

Adrenalin, tehlike ve yoğun stres anlarında vücutta salgılanan hayati bir hormondur. Kalp atışını hızlandırır, enerji üretimini artırır ve hayatta kalma şansını yükseltir.

Murray’in başına gelenlerde de bu hormon kritik rol oynadı. Ateş karıncalarının sokması, adrenalin seviyesini yükseltti ve hayati organların çalışmasını sağladı. Şiddetli acı, aslında bir nevi hayata tutunuş sebebi oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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