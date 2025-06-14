Tam 4 Bin 420 Metre Yükseklikten Düşüp Ateş Karıncaları Sayesinde Kurtulan Kadın: Joan Murray

Yere çarptığında vücudu ağır hasar aldı. Leğen kemiği parçalandı, bacakları ve omurgasında çok sayıda kırık oluştu. Ancak hayatta kalmasının nedeni tam da düştüğü yerdeki dev bir ateş karıncası yuvasıydı. Yüzlerce karınca onu sokmaya başladı ve olağan dışı bir şekilde hayatını kurtardı. Çünkü bu ısırıklar vücudunda büyük miktarda adrenalin salgılanmasına neden oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Joan’ın hala yaşadığını görünce şoke oldu. Derhal hastaneye kaldırıldı ve birçok ameliyata alındı. İç organları zarar görmüştü ve vücudu ciddi travma altındaydı. Uzun bir iyileşme süreci ve fizik tedavi onu bekliyordu. Ancak doktorlara göre, o an salgılanan adrenalin olmasaydı kalbi durabilirdi.