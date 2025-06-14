Tam 4 Bin 420 Metre Yükseklikten Düşüp Ateş Karıncaları Sayesinde Kurtulan Kadın: Joan Murray
4.420 metre yükseklikten düşüp hayatta kalan birini duymak pek de alışıldık bir şey değil. Üstelik bu kurtuluşun ardında, sokmalarıyla bilinen kızıl ateş karıncaları varsa işler iyice sıra dışı hale geliyor. Joan Murray, gökyüzünden yere çakıldığı halde yaşadı. Çünkü düştüğü yer, bir karınca yuvasının tam üstüydü. Bilinçsizce maruz kaldığı yüzlerce karınca sokması, onun hayata tutunmasını sağladı.
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Her şey, sıradan bir atlayış gibi başladı.
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Mucizevi kurtuluşuna ateş karıncaları vesile oldu.
Vücut, bazen en beklenmedik şekilde tepki verir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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