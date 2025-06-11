Eğitmenini Öldürüp Sirkten Kaçan Fil Tyke'ın Yürekleri Sızlatan Hikayesi

Henüz bebekken doğadan koparıldı ve Amerika’ya gönderildi. Burada sirklerde kullanılmak üzere hayvan temin eden Hawthorn Corporation adlı şirkete satıldı. Takip eden yıllar boyunca elleri sopalı eğitmenlerin gözetiminde, zincirlere bağlı şekilde günde ortalama 22 saat geçirdi.

Eğitimi ise bağırışlar, hakaretler ve cezalarla doluydu. Eski eğitmeni Sally Joseph bile onu 'mutsuz kampçı' olarak tanımladı. Tyke ise her geçen yıl daha da asi oldu. 1993’te Pensilvanya’daki bir gösteride eğitmenlerini üstünden silkeleyip kaçmaya kalktığında artık sinyalleri netti: Bu fil direnişe geçmişti ama ne yazık ki bu çığlıklar yine duyulmadı.