Eğitmenini Öldürüp Sirkten Kaçan Fil Tyke'ın Yürekleri Sızlatan Hikayesi
Bir sirkte yaşamaya zorlanan Tyke, bebekken kaçırıldığı günden itibaren özgürlük kelimesini hiç bilmedi. Hayatının 21 yılını kafesler, bağırışlar ve dayakla geçirdi. Yıllarca bastırdığı öfkesini sahnede patlattığında artık durdurulamazdı. Kendini sokaklara attığında yalnızca yarım saatlik bir özgürlük yaşayabildi...
Kendisinin hikayesi, yürek burkacak cinsten. Gelin beraber bakalım.
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Tyke, 1970’lerin başında Mozambik’te doğdu.
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Tyke, 20 Ağustos 1994’te Hawaii’de gösteri yapmak üzere arenaya çıkarıldı.
Tyke’ın ölümünden sonra Hawaii’de vahşi hayvanların gösterilerde kullanılmasına dair sert tepkiler yükseldi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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